¿El taconazo de Vinicius o de Guti? Xabi Alonso lo tiene claro: "Me dejó loco"

El Real Madrid selló su billete para los octavos de final del Mundial de Clubes al ganar por 3-0 Salzburgo gracias a los goles de Vinicius, Valverde y Gonzalo.

Precisamente el jugador brasileño fue nombrado el mejor del partido después de ese tanto y de dar una espectacular asistencia de tacón a Valverde que supuso el 2-0 antes del descanso.

Asistencia de tacón de Vinicius para Valverde

"Estoy muy contento con este pase: creo que ha sido uno de los más bonitos que he dado en mi carrera. Y sobre todo para Fede, que siempre me anima mucho", añadió.

"Tengo que jugar un poco más hacia adentro. Siempre me ha gustado hacia adentro porque estoy más cerca del gol, puedo dar más asistencias y marcar más goles. El equipo está jugando más compacto y eso nos está ayudando a atacar y a presionar mejor y tener más el balón", explicó el brasileño en otro orden de cosas.

EFE Vinicius celebra el 0-1 del Real Madrid contra el Salzburgo

Esa jugada recordó al famoso taconazo de Guti en Riazor en un Deportivo-Real Madrid para que el francés Karim Benzema marcara gol.

Asistencia de tacón de Guti para Benzema en Riazor

El actual entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, fue preguntado por ambas acciones al términar el partido ante el Salzburgo, y fue claro con cuál de los dos se quedaba.

"Yo estaba en el campo con la de Guti y me quedo con la de Guti todavía", señaló el técnico de Tolosa que confesó que esa jugada de Guti le "dejó loco": "Yo estaba ahí y dije, ¿qué ha pasado?"

A pesar de quedarse con la de Guti, Xabi Alonso no oculta que la acción de Vinicius "ha sido muy buena".

Un Xabi Alonso que también alabó el partido del brasileño: "'Vini' ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y la asistencia. Me quedo con su sacrificio, su compromiso defensivo, el saber juntarse".

