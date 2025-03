La surrealista razón por la que Cristiano Ronaldo no ha viajado a Irán para jugar la Champions de Asia

El portugués no ha viajado a Irán con sus compañeros para la Champions asiática.

Cristiano Ronaldo no va a jugar la ida de los octavos de final de la Champions asiática. No está lesionado y tampoco tiene molestias. La razón es extradeportiva y no tiene que ver con ningún descanso para el astro portugués.

Todo viene de 2023. En septiembre de ese año el Al Nassr viajó a Teherán para medirse al Persépolis. La presencia en la expedición de CR7 causó sensación y miles de aficionados cercaron el hotel del equipo saudí en la capital iraní para poder ver a su ídolo. La policía tuvo, incluso, que intervenir para dispersar a la gente.

Poco después, Cristiano fue grabado dando un abrazo y un beso en la frente a Fatemeh Hammami Nasrabadi, una famosa artista que sufre una discapacidad y que pinta con los pies. Según la legislación del país, esto podría considerarse adulterio, ya que, el beso no es a su cónyuge. La pena sería de hasta 99 latigazos.

Ahora su equipo tiene que medirse al Esteghal de Teherán, pero la vuelta de Cristiano a Irán no se va a producir. El equipo iraní no ha querido jugar el encuentro en campo neutral y para evitar problemas de seguridad el Al Nassr ha decidido dejar en casa a su estrella. En octubre ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos y se jugó en Dubai, por las condiciones geopolíticas en la zona. Ahora no lo han conseguido.