El surrealista episodio de un jugador argentino que ha sido detenido tras gritar "bomba" antes del despegue de un avión

Un grave incidente ha alterado la calma en el aeropuerto argentino de Jujuy este sábado, cuando el futbolista Emiliano Endrizzi, actual jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, ha sido detenido por las fuerzas de seguridad por una falsa amenaza de bomba.

El protagonista del episodio se encontraba a bordo de la aeronave que debía partir hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según diversas informaciones, sus palabras generaron pánico entre los pasajeros y obligaron a la intervención inmediata de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Protocolo de emergencia y detención

A raíz de la supuesta amenaza, el avión fue trasladado a una zona de seguridad para ser inspeccionado exhaustivamente. Los agentes procedieron a bajar al implicado de forma inmediata, mientras el resto de los viajeros debió aguardar el cumplimiento de los pasos legales y técnicos de revisión de equipaje y cabina.

Tras el operativo, se ha confirmado que el jugador no tenía ningún artefacto explosivo en su poder. A pesar de tratarse de una falsa alarma, el hecho fue catalogado como intimidación pública, un delito que conlleva severas sanciones legales y el entorpecimiento del transporte aéreo.

El deportista ha quedado bajo custodia policial y a disposición de la Justicia Federal. Las autoridades locales han enfatizado que este tipo de declaraciones son tomadas con máxima seriedad.

Repercusión del incidente

El vuelo pudo finalmente operar tras varias horas de retraso. El incidente se viralizó rápidamente a través de videos grabados por otros pasajeros, quienes registraron el momento exacto en que los uniformados se llevaron al futbolista del interior de la cabina.

Según se observa en uno de los videos, el futbolista habría gritado "BOMBA" dentro del avión, lo que activó el protocolo de emergencia y generó la inmediata reacción de las fuerzas de seguridad presentes en el aeropuerto.