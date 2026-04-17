El Valencia brilla y el Barça cumple

el valencia basket hace historia

El Valencia Basket amarró este viernes una histórica segunda plaza en la última jornada de la primera fase de la Euroliga al imponerse como visitante al Dubai Basketball, al que llevó casi siempre a remolque, y se medirá en cuartos de final al ganador del encuentro de 'play in' entre el Panathinaikos y el AS Mónaco.

Aunque perder y ser tercero le podía emparejar seguramente con un rival algo más débil, dentro de la enorme calidad que implican los cuartos de final de la Euroliga, el Valencia no especuló y rubricó una brillante fase regular con 25 victorias y solo superado por el Olympiacos.

El ímpetu de Brancou Badio de inicio, una buena salida en el tercer cuarto liderado por Jaime Pradilla y la aparición de Darius Thompson en el final le permitieron llevarse el choque.

Pese a que era el Dubai el equipo obligado a ganar para apurar sus opciones de clasificarse, fue el Valencia Basket el que dominó el inicio del choque, impulsado por un Badio que desbrozó el camino con un par de triples pero que también abrió la defensa rival con su verticalidad.

El equipo de Aleksader Sekulic, que se estrenaba en el banquillo local, echó mano de su buena puntería desde la línea de 6,75 para no descolgarse, aunque durante bastantes minutos le costó superar la primera línea defensiva del equipo de Pedro Martínez.

Pero el Dubai empezó a acumular argumentos. Primero, la solidez pero también la buena mano de Kabengele, después la capacidad de improvisar de Musa y, finalmente, algunos aciertos desde fuera de Bertans y de Wright IV. Todo eso junto permitió a los locales darle la vuelta al marcador y llegar al descanso por delante (47-45, m.20).

El paso por los vestuarios aclaró las ideas del Valencia, especialmente de Jaime Pradilla, y nubló al Dubai, que volvió a perder el control del juego en el arranque del tercer cuarto. Con la renta de nuevo estabilizada alrededor de los seis puntos para los visitantes, ambos equipos volvieron a intercambiar canastas, con Musa dinamizando los ataques locales y Badio los visitantes.

Al Dubai le costó seguir el ritmo del Valencia, que empezó a sumar de tres en tres y llevó la renta más allá de los diez puntos (65-77, m.29). Los de Sekulic empezaron a encadenar errores no forzados al ver cómo se esfumaban sus opciones.

El Valencia se despistó unos minutos, pero el Dubai no supo aprovecharlo y tres acciones de Darius Thompson y una técnica al frustrado Musa por protestar mandaron a los de Sekulic a la lona a falta de tres minutos y ya no se levantaron.

el barça cumple su objetivo

El Barça cumplió este viernes al vencer en la última jornada de la Euroliga al Bayern Munich (95-69), que ya no se jugaba nada, terminó la primera fase en la novena posición y se enfrentará en el primer partido del 'play in' al Estrella Roja en el Palau Blaugrana.

El conjunto azulgrana empezó frío, pero mejoró con la entrada de Youssoupha Fall (14 puntos y 12 rebotes), Tomas Satoransky (4 y 5 asistencias) y Darío Brizuela (16) al final del primer cuarto, y dominó el juego de ahí en adelante, con papeles destacados para Jan Vesely (11) y Will Clyburn (22, 7 y 5) en una sólida actuación coral. Isiaha Mike (17) fue el máximo anotador de los visitantes.

Se medían en el Palau Blaugrana los dos técnicos que han ganado la Euroliga con el Barça: Pesic, en su último encuentro internacional antes de retirarse, y Pascual, que regresó al rescate de una sección a la deriva y que trabaja para acabar la temporada de la mejor manera posible mientras reclama recursos al club para continuar.

Pero antes del salto inicial, el protagonista fue Pesic. De los aplausos espontáneos durante el calentamiento, que devolvió de la misma manera y llevándose la mano al corazón, se pasó a la ovación cerrada cuando el presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, le entregó un obsequio conmemorativo.

Fuera por la emotividad o por otra razón, el Barça no saltó a la pista como si se jugara la clasificación. Blando en la zona, concedió rebotes y puntos cerca del aro sin apenas oponerse, y perdió balones para desesperación de Pascual, que pronto echó mano del gigante Fall y del cerebral Satoransky, aplaudido en su reaparición tras cuarto partidos de ausencia por una indisposición.

Estos cambios, sumados al efecto microondas de Brizuela, con 10 puntos rápidos desde el banquillo, y la clase de Clyburn, con otros 8 en el cuarto, dieron la primera ventaja a los azulgranas al final del asalto inaugural (20-19), una dinámica prolongada por la energía de Norris y Cale (33-21, min.15).

Superado por la mejoría defensiva del Barça y el dominio bajo el tablero de Fall, ovacionado por el público, el Bayern Múnich trató de replicar con los triples de Mike y la creatividad de Dimitrijevic, pero se quedó corto (42-31, descanso).

Lejos de relajase, el equipo de Pascual, dominante en ambos lados de la pista, agrandó su dominio tras el paso por vestuarios hasta alcanzar una máxima ventaja de 23 puntos (61-38, min.27), una fuga impulsada por el buen rendimiento coral en defensa y la aportación destacada de Clyburn, Vesely, Norris y Brizuela en ataque

Tras un último cuarto intrascendente, (95-69), el Barça selló la victoria y la novena plaza, que le permitirá jugar el primer duelo del 'play in' como local ante el Estrella Roja. Si gana, se jugará a domicilio, contra el vencedor del Panathinaikos-Mónaco, el billete a los cuartos de final contra el líder de la primera fase, el Olympiacos.