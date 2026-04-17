El reto de Manu Lama a su padre y el primer gol del 'bichito' narrado por Manolo Lama

Manolo Lama ha recibido este viernes el I Premio de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa. La RFEF ha reconocido la larga trayectoria profesional del periodista de la Cadena COPE, otorgándole un galardón que homenajea al legendario José Ángel de la Casa, vinculado durante años a la Selección Española.

Antes de recibir el premio, a Manolo Lama le han puesto un vídeo sorpresa en el que aparecía su hijo Manu, futbolista profesional y que milita en las filas del Granada. El joven ha retado a su padre a que narrara su primer gol, un tanto de cabeza al Sporting de Gijón, y este ha recogido el guante, para acabar reconociendo que le encantaría hacer lo mismo con una diana para La Roja de su hijo.