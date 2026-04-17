El Racing afianza su liderato y sigue su rumbo a Primera División

El Racing de Santander alejó fantasmas después de dos derrotas seguidas a domicilio y se impuso con comodidad en el estadio de Anoeta, con mayoría de seguidores cántabros que hicieron del recinto un pequeño Sardinero que le llevó a reforzar su primera plaza y la candidatura al ascenso directo.

Los cántabros no tardaron en encarrilar el encuentro para evitar males mayores y en tres minutos de acierto y buen fútbol marcaron distancias con los goles de Andŕes Martín, 19 esta temporada, y del georgiano Guliashvili, su sexto tanto, ante un filial realista que parecía estar más pendiente de la final de sus mayores este sábado, aunque en la segunda parte mejoraría sus prestaciones.

Los racinguistas, con una renta que les permitía jugar a placer, dejaron hacer a los donostiarras y atacaron con criterio cuando vieron la oportunidad de cerrar este complicado compromiso tras el descanso.

Iñigo Vicente sería el encargardo de poner el broche racinguista con una gran jugada individual y su alianza con los dos palos de la portería de Arana para marcar el tercero que se festejó en Anoeta como la fiesta de Santiago en la capital santanderina, junto al millar largo de aficionados que dieron color a este encuentro. Carrera, con un gol de bandera, maquilló el resultado a cuatro minutos del final para el conjunto txuri urdin.

El cuadro cántabro sumó su segundo triunfo seguido que le distancia en siete puntos del Deportivo y el Almería, segundo y tercero respectivamente, que aún tienen que disputar sus compromisos de la trigésima sexta jornada.