Surne Bilbao Basket vuelve a clasificarse para la final de la Copa FIBA Europa

Alegría en los jugadores del Surne Bilbao Basket tras volver a meterse en la final de la Copa FIBA Europa de baloncesto

El Surne Bilbao, vigente campeón, jugará su segunda final consecutiva de la Copa FIBA Europa tras volver a superar al Falco Szombathely húngaro (95-88) en el partido de vuelta de las semifinales disputado en el Bilbao Arena.

El equipo vasco, que encaraba el encuentro con una amplia ventaja de 17 puntos conseguida la pasada semana en Hungría, volvió a mostrarse superior a su rival y liquidó el trámite con seriedad y sin demasiados sobresaltos en una cita que confirmó el buen momento de los de Jaume Ponsarnau en este tramo decisivo de la temporada.

Fue una otra notable actuación coral de los 'hombres de negro' liderada por Krampelj (16 puntos y 3 rebotes), Pantzar (15 y 3), Petrasek (14 y 5). Por parte del Szombathely destacó su estrella Zoltan Pearl (16 puntos y 5 asistencias).

El 0-4 con el que comenzó el partido fue un mero espejismo que Krampelj y Hlinason se encargaron de neutralizar rápidamente. Tras el 8-9 (m.4) el Szombathely cedió el mando del marcador a los locales, aunque se agarró de la mano del base Peterson y el pívot Keller.

En el primer cuarto la renta vizcaína llegó al +8 (23-15) y en el segundo, dando minutos a la rotación al completo, osciló entre los 3 y una máxima de +11 con el triple de Hilliard que firmó el 48-37 con el que se llegó al descanso.

Los húngaros, no obstante, no bajaron los brazos en la reanudación. Pearl tiró del carro de los de Milos Konakov y llegó a nivelar el partido (58-58, m.26). Los triples de Normantas y Jaworski devolvieron la ventaja al Surne, pero los magiares le dieron incluso la vuelta (66-67) a 14 segundos para acabar el cuarto.

Un triple de Jaworski devolvió el mando al Surne sobre la bocina y los últimos diez minutos, con la eliminatoria decidida, fue una interesante pugna por ganar el partido que obligó al conjunto bilbaíno a apretar hasta el final para redondear la fiesta que se vivió en Miribilla.

ficha del partido

95.- Surne Bilbao (23+25+21+26): Pantzar (15), Hilliard (5), Font (2), Krampelj (16), Hlinason (8) -quinteto inicial- Normantas (9), Jaworski (12), Bagayoko (7), Petrasek (14), Sylla (2), Lazarevic (5) y Mintegi (-).

88.- Falco KC Szombathely (17+20+30+21): Peterson (11), Varadi (10), Novakovic (15), Bognar (4), Toro (7) -equipo titular- Pearl (18), Tanoh (11), Keller (7), Whelan (5) y Filipovity (-).

Parciales: 23-17, 48-37 (descanso), 69-67 y 95-88 (final).

Árbitros: Michal Proc (Polonia), Yener Yilmaz (Turquía) y Juozas Barkauskas (Lituania). Eliminaron por cinco faltas a Lazarevic (m.40).

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena con 7.081 espectadores en las gradas.