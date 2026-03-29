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Fin al sueño de Álvaro Folgueiras en el March Madness ante el equipo del hijo de Predrag Stojaković

Los Illinois Fighting Illini se impusieron este sábado por 71-59 a los Iowa Hawkeyes del español Álvaro Folgueiras.

Álvaro Folgueiras, durante el partido ante Illinois

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Álvaro Folgueiras, durante el partido ante Illinois

Agencia EFE

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Los Illinois Fighting Illini se impusieron este sábado por 71-59 a los Iowa Hawkeyes del español Álvaro Folgueiras y se clasificaron para la Final 4 del March Madness de la NCAA.

Folgueiras llegaba al Elite 8 tras ser protagonista en las dos rondas anteriores, con un triple ganador contra Florida y 16 puntos contra Nebraska, pero se estrelló ante unos Illini que impusieron su poderío físico y su juego completo.

El malagueño, de 20 años, no anotó puntos este sábado en sus ocho minutos en pista (0 de 2 en tiros), en los que sumó un robo y un tapón.

Iowa acabó perdiendo por doce puntos de diferencia, pero asustó a Illinois con una gran primera mitad en la que llegó a estar arriba por diez puntos.

Los Fighting Illini tuvieron su primera ventaja en el tercer período, cuando dieron la vuelta al marcador con un parcial de 8-0 para el 58-51.

Keaton Wagler lideró a los Illini con 25 puntos y Andrej Stojakovic, hijo de Peja Stojakovic, dio una aportación clave en la segunda mitad y terminó con 17 puntos.

Illinois es el primer equipo clasificado para la Final 4 del March Madness, fijado en Indianápolis, donde disputarán las semifinales contra una entre Duke y UConn.

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