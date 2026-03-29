Preocupación en Rumanía por el estado de salud del seleccionador Mircea Lucescu tras ser ingresado de urgencia

La Federación Rumana de Fútbol ha informado de un incidente médico que ha afectado al seleccionador, Mircea Lucescu - cumple 80 años en julio-.

El técnico se sintió indispuesto durante la reunión técnica previa al último entrenamiento del equipo antes de su viaje hacia Eslovaquia, lo que requirió asistencia médica inmediata en la misma concentración.

El personal médico de la selección nacional le prestó los primeros auxilios en el lugar. Tras una llamada al servicio de emergencias 112, dos equipos SMURD se desplazaron a la base de entrenamiento y lograron estabilizar al técnico rápidamente.

Ingresado y en estado estable

Pese a que su estado es estable, y para descartar cualquier riesgo, Mircea Lucescu ha sido trasladado a un hospital de la capital para someterse a investigaciones exhaustivas y monitorización especializada.

El seleccionador se encuentra actualmente en el Spitalul Universitar, donde se le están realizando las pruebas diagnósticas y las intervenciones terapéuticas necesarias para estabilizar su ritmo cardíaco.

Ionel Gane asume el mando contra Eslovaquia

Como consecuencia, el seleccionador permanecerá ingresado para su seguimiento y tratamiento, por lo que no formará parte de la expedición que viajará a Bratislava. Sus funciones para el partido contra Eslovaquia serán asumidas por su segundo, el exinternacional Ionel Gane.