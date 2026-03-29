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Max Verstappen está considerando seriamente dejar la Fórmula 1 después de 2026

Verstappen ha admitido abiertamente que, en este momento, "la Fórmula 1 no es divertida" para él y eso podría provocar su final en la F1.

Max Verstappen, durante la rueda de prensa previa al GP de Japón de este jueves.

Cordon Press

Max Verstappen, durante la rueda de prensa previa al GP de Japón de este jueves.

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

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El mundo de la Fórmula 1 se ha visto sacudido este domingo por las explosivas declaraciones de Max Verstappen recogidas por el diario De Telegraaf al término de la carrera del GP de Japón.

Lo que antes eran rumores sobre un retiro temprano han cobrado una fuerza sin precedentes: el neerlandés admite que está considerando seriamente su salida de la categoría reina una vez finalice la temporada 2026.

La principal señal de alarma llega de la propia boca del piloto de Red Bull, quien ha mostrado una honestidad brutal sobre su estado de ánimo actual. Según el medio neerlandés, Verstappen siente una creciente "resignación" ante el estado de la competición. "La Fórmula 1 ya no es divertida" es la frase que resume el sentimiento de un piloto que, a pesar de seguir rindiendo al máximo nivel, parece haber perdido el idilio con el Gran Circo.

Las causas del desencanto

Varios factores estarían empujando al neerlandés hacia la puerta de salida según recoge el artículo

Por un lado, desde el punto de vista técnico, Verstappen ha sido un crítico feroz de las regulaciones actuales y futuras, comparando el comportamiento de los coches con elementos de "Mario Kart" debido a la excesiva dependencia de sistemas artificiales de energía.

Por otro lado, estaría el asunto del calendario. El desgaste de temporadas de más de 22 carreras y el inmenso tiempo fuera de casa están pasando factura a un piloto que debutó siendo un adolescente.

Max Verstappen, durante el Gran Premio de China de Fórmula 1

EFE

Max Verstappen, durante el Gran Premio de China de Fórmula 1

Y por último, estaría echando de menos una falta de pureza competitiva. Max busca una competición más cruda y menos política, algo que siente que se está perdiendo en la F1 moderna.

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