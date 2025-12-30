Un exjugador del Barça revela el secreto detrás de la mítica foto de Neymar y Piqué: "Se queda"

El 23 de julio de 2017 una publicación encendió las redes sociales. El PSG quería a Neymar y estaba dispuesto a pagar los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión. El brasileño era receptivo al ofertón desde Francia y todo apuntaba a que acabaría en París. Sin embargo, Gerard Piqué publicó una foto junto al crack con el mítico "se queda". Una de las imágenes más históricas de Twitter.

Denis Suárez, por aquel entonces miembro del equipo culé, desvelaba en Post United la intrahistoria detrás de la publicación y un secreto que hasta ahora no se había conocido: “Hubo un momento que ya sabíamos que se iba. Con la foto del ‘se queda’ ya sabíamos que estaba fuera. Estábamos de pretemporada y todo el revuelo con el futuro de Neymar nos pilló por sorpresa. Pero hubo un momento que ya sabíamos que se iba. Le empezamos a decir a Piqué que no tenía huevos y la colgó. Ya estaba prácticamente fuera en ese momento”.

Pocos días después el PSG ejecutó la cláusula de rescisión y puso sobre la mesa los 222 kilos que hicieron a Neymar mudarse a París: "Hubo compañeros cercanos que intentaron convencerle para que se quedase, y yo también creo que se tenía que haber quedado, iba a ser muy grande en el Barça. Pronto iba a ser el número uno".