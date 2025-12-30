Iñaki Williams deja clara su opinión sobre la Supercopa: "Jugar en Arabia es una m..."

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams ha comentado este martes que disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí es "una mierda" porque hace muy difícil el desplazamiento de los aficionados, y que eso hace que para los rojiblancos sea como jugar "fuera de casa".

"No me muerdo la lengua en estos temas, que para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. El tener que llevar una competición que es nacional a otro país, pues no es fácil para los aficionados poder facilitar ese desplazamiento. Además, nosotros parece que jugamos fuera de casa, y si fuese aquí, sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían", afirmó el capitán del Athletic Club a los medios de comunicación tras el entrenamiento realizado en San Mamés.

Iñaki Williams apuntó que, a nivel personal, en los próximos días será padre. "El tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero bueno, son gafes del oficio. Yo estoy en disposición del club siempre e intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa", añadió.

En cuanto a la situación del equipo, el internacional ghanés reconoció que son un equipo que "crea muchas ocasiones" y que parte de la culpa de que los puntos no hayan llegado "tiene que ver con los jugadores de arriba", que no han estado a su "máximo nivel". "Quiero poder ayudar al equipo haciendo goles. Ojalá en 2026 pueda volver a mi prime", agregó.

Por último, habló de su ausencia por lesión en los últimos meses: "Después de tanto tiempo sin lesionarme, estos últimos dos meses han sido difíciles en lo personal. El equipo tampoco ha brillado. Esperemos que a partir de 2026, con los retos que tenemos por delante, volvamos a la senda de los triunfos y que todo vaya bien".