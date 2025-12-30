Mercado de Invierno
Ter Stegen podría acabar en el Girona
El Girona lo quiere, pero no puede pagar su ficha y Ter Stegen necesita jugar para ir al Mundial y en el Barcelona tiene por delante a Szczesny y Joan García.
Alex Salguero
Publicado el
1 min lectura
Ter Stegen es el tercer portero en el escalafón del Barcelona. El capitán, ya está recuperado de los problemas de la espalda que le hicieron perderse el tramo inicial de la temporada, quiere ir al Mundial con Alemania y para eso tiene que jugar. Y en el Barça no va a hacerlo porque tiene por delante a Joan García y a Szczesny.
Consciente de la necesidad de su salida se le ha abierto la posibilidad de seguir en Barcelona, pero jugar en Montilivi. El Girona busca portero porque Livakovic va a marcharse al Dinamo de Zagreby no esconde su interés en Ter Stegen. Michel lo considera un jugador top, pero el problema está en que no pueden pagar su fichaje.
