La sorpresa de Dani Senabre al conocer la salida de Iñigo Martínez del Barça: "No entraba en ningún plan"

El defensa central Iñigo Martínez, que llevaba militando el equipo blaugrana desde la temporada 2023/24, no era, de primeras una opción de que pudiera irse, y menos libre a otro club. Pero nada más lejos de la realidad. Este jueves se supo que emprenderá un nuevo camino, y nada más y nada menos que al Al Nassr.

una salida inesperada

Entre las quinielas de esta pretemporada, con el mercado en pleno auge, y con Ter Stegen en primera plana, el futuro de Iñigo Martínez había pasado desapercibido.

Tras los años convulsos en el FC Barcelona en cuánto a problemas a la hora de fichar, como por ejemplo pasó con Dani Olmo, el club presidido por Joan Laporta renovó al defensa a cambio de que si otro equipo venía a por él, éste pudiera irse libre, y así, el club catalán podía librarse del fairplay. Con la marcha de Iñigo, el Barça libera unos 14 millones de masa salarial.

El tertuliano de El Partidazo de COPE Dani Sanebre ha reaccionado a través de las redes sociales a la salida del central vasco del FC Barcelona. El periodista escribió lo siguiente: "Lo de Iñigo Martínez no lo vi venir, para mí es la sorpresa del verano. Que el Barça iba a fichar a Rashford estaba cantado (lo dijimos en Junio), que Ter Stegen iba a ser un problema, también. Esto de hoy no entraba en ningún plan".

un barÇa con luces y sombras

El FC Barcelona, en un año donde renovó a Lamine Yamal hasta el 2031 por un valor económico muy jugoso, sorprende que no quiera sacar beneficio de la salida de Iñigo Martínez, pero tiene que respetar lo firmado con su jugador.

Este 10 de agosto, el FC Barcelona jugará contra el Como en el Trofeo Joan Gamper después de venir de su ruta asiática.

Equipo italiano que dirige el ex barcelonista Cesc Fábregas, y que posiblemente esté cerca de cerrar el fichaje del madrileño Álvaro Morata, y que ya ha fichado este verano a otros jugadores españoles como el canterano del Real Madrid Jacobo Ramón.

