El sorprendente análisis de la victoria de España contra Suiza que hace Gonzalo Miró: "Desde el minuto 30..."

La selección española consiguió este domingo una meritoria victoria contra Suiza (1-4), en un partido en el que el combinado nacional jugó más de 70 minutos con diez jugadores por la expulsión de Robin Le Normand en el minuto 20.

EFE El colegiado muestra la cartulina roja a Le Normand.

Los pupilos de Luis de la Fuente sufrieron sufrir con un futbolista menos. España golpeó al conjunto suizo con dos goles en el primer cuarto de hora de partido. Joselu abrió la lata con un gran cabezazo y Fabián puso el 0-2 tras cazar un rechace en el interior del área rival. Aunque el susto llegaba antes del descanso cuando Amdouni recortó diferencias poniendo el 1-2, con toda la segunda por delante.

MUCHO SUFRIMIENTO Y GOLEADA FINAL

Nada más empezar la segunda parte, Suiza marcó pero de nuevo, como la pasó en la primera mitad, le anularon el gol. Esta vez porque el balón, en un saque de esquina, salió en su vuelo antes de que marcara el equipo dirigido por Murat Yakin. España estaba destinada a sufrir, pese a que De la Fuente buscó aire dando entrada a Ferran Torres por un Lamine Yamal que se mostró fatigado al final de los primeros 45 minutos.

Poco después, Yeremy Pino y Martín Zubimendi entraron por Nico Williams y Rodri para, con esa misma finalidad, permitir a España seguir con alto tono físico y no sucumbir ante una Suiza que con el pase de los minutos iba apretando más y más arriba. Y poco después Rakin respondió dando entrada a Fabian Rieder y Vincent Sierro, para dar más mordida a los helvéticos, que pese al tanto anulado poco peligro creaban en la reanudación.

EFE Fabián celebra con Joselu el 0-2 de España.

Y pese a que las entradas al campo de Joel Monteiro y Kwadwo Duah intentaban ahogar a España bajo ese aguacero de Ginebra, fue la Selección la que en dos contras calló al Stade de Genève en apenas tres minutos, del 77' en el que marcó Fabián Ruiz al 80' en el que 'sentenció' Ferran Torres. Ambos goles en buenas contragolpes rápidas tras recuperación de unos españoles que sufrieron meterse atrás y sellar, con mucho acierto, una merecida victoria.

Triunfo que refuerza a los de Luis de la Fuente antes de medirse a Dinamarca en el siguiente parón de selecciones que llegará en octubre.

EL ANÁLISIS DE GONZALO MIRÓ

El debate en el Tertulión de los domingos giró en torno al buen rendimiento que es capaz de sacar Luis de la Fuente a jugadores muy concretos como Fabián o Ferran Torres. Y también al gran partido de la selección española que terminó goleando a Suiza con diez jugadores.

Cordon Press Fabián durante el partido de España contra Suiza.

Aunque Gonzalo Miró quiso ir más allá y se mostró más crítico. "¿Estáis todos de acuerdo con Rubén? Porque a mí el partido me ha parecido un espanto", empezó valorando.

Y agregaba: "No he reconocido a España. Y aunque estés con un jugador menos, si los jugadores se han desfondado es entendible. Pero desde el minuto 30 no hemos jugado a nada, éramos un frontón y solo dábamos pelotazos".

"Hemos ganado 1-4 y con diez jugadores", reivindicaba Isaac Fouto.

"Me han llamado mucho la atención las declaraciones de Luis de la Fuente del partido. A mí, sinceramente, me ha parecido un espanto", sentenció Gonzalo Miró.

