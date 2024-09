Sinner, ante el sueño americano de Fritz

Jannik Sinner celebra su victoria ante Draper y el pase a la final del US Open

El tenista italiano Jannik Sinner ha accedido a la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, después de superar esta madrugada en semifinales al británico Jack Draper por 7-5, 7-6(3) y 6-2, y luchará por el título contra el estadounidense Taylor Fritz, que ha vencido a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 y 6-1.

En el Estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows (Nueva York), el número 1 del mundo se mostró intratable en un duelo en el que, a pesar de todo, invirtió tres horas y tres minutos para doblegar a un adversario que solo se desmoronó físicamente en el último parcial. Así, el transalpino se garantizó disputar su sexta final de esta temporada, segunda en un 'grande' tras la que ganó a principios de 2024 en Australia.

La igualdad fue la tónica dominante en el primer set del encuentro, y no fue hasta el séptimo juego cuando Sinner consiguió romper el saque de Draper, instalado en el número 25 del ranking ATP y que respondió con un 'contrabreak'. Sin embargo, el italiano mantuvo la calma para volver a firmar otro quiebre que posteriormente enfiló la victoria en el parcial.

EFE Taylor Fritz se impuso a Frances Tiafoe en la semifinal entre estadounidense.

Draper resistió física y mentalmente para seguir prestando batalla en la maratoniana segunda manga, que se extendió por 89 minutos. Todo a pesar de que por momentos se mostró exhausto, como cuando vomitó en pista varias veces antes de que Sinner se lastimase la muñeca izquierda en una caída. Los dos recibieron tratamiento, con 5-4 para el británico, y pudieron continuar el set, que se resolvió en el 'tie-break' después de que ninguno de los dos consiguiese el ansiado 'break'.

En la muerte súbita, Sinner no dio opción a su rival, y, entonces sí, el británico se desmoronó. Se defendió de la ocasión de rotura del transalpino en el segundo juego, pero no pudo hacer nada cuando el número uno del mundo se adjudicó los cuatro últimos juegos para asegurarse su pase a la primera final del US Open. Ahora, espera reinar en los dos 'Grand Slam' de pista dura del circuito en 2024.

Sinner aspira a convertirse en el cuarto hombre que gana los títulos del Abierto de Australia y del US Open en la misma temporada desde que ambos eventos cambiaron a pista dura en 1988. Anteriormente solo lo han conseguido el serbio Novak Djokovic (2011, 2015 y 2023), el suizo Roger Federer (2004, 2006 y 2007) y el sueco Mats Wilander (1988).

Sinner buscará el título este domingo ante Fritz, número 12 del mundo y ganador del duelo fratricida con Tiafoe, raqueta número 20 mundial. Su duelo ya garantizaba la presencia de un finalista estadounidense en el cuadro masculino de este 'grande' por primera vez desde 2006; en aquella edición fue Andy Roddick, que luego cayó frente a Roger Federer.