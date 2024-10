Simeone: "¿El Clásico? Está claro que los dos no van a sacar los tres puntos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "la contundencia", que faltó en la derrota de Liga de Campeones ante el Lille (1-3), es lo que te hace "ser mejor", y ha apelado a recuperarla este domingo en el partido de LaLiga EA Sports ante el Real Betis.

"La contundencia defensiva te hace ser mejor, la contundencia ofensiva te hace ser mejor. En esas dos facetas se maneja el fútbol. Después está todo lo intermedio, que es el juego, lo asociativo, el tercer hombre, el cuarto hombre, la posición, el defender bajo, el defender alto, recuperar tras pérdida... Pero la realidad es la contundencia en las áreas, y aquel equipo que esté mejor en esas situaciones siempre será el que esté más cerca de ganar", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, restó importancia a los errores de definición del delantero noruego Alexander Sorloth ante el conjunto francés. "Yo lo veo al contrario, que va conectando muchísimo mejor con sus compañeros, sus compañeros lo van encontrando en su mejor versión de juego. Eso es un paso importantísimo y es una situación positiva, no negativa, del equipo", subrayó.

Además, indicó que no siente que haya "un sistema definido para un equipo", sino que hay "momentos" en los que se puede "alternar" y en los que hay que "acomodarse a lo que el equipo pide y también a cómo se comporta el rival". "No hay solamente una posición en el juego, no veo un equipo que juegue todo el partido igual defensivamente, no veo un equipo que ataque todo el partido de la misma manera. Hay sí una idea principal, pero a partir de esa idea principal hay un montón de variantes que el juego mismo te lo genera", manifestó.

EFE Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, da órdenes desde la banda

En otro orden de cosas, el técnico argentino no quiso expresar un deseo sobre cómo espera que se resuelva el Clásico de este sábado entre Real Madrid y FC Barcelona. "Puedo tener un pensamiento favorable al Atlético, pero el partido de mañana nosotros lo tenemos que jugar. No importa mi pensamiento si no le doy valor y importancia al partido que tenemos que jugar mañana. Sabemos que, suceda lo que suceda, está claro que los dos no van a sacar tres puntos", apuntó.

"Nosotros mañana tenemos un partido difícil, duro, con un equipo que juega cada vez mejor, que lleva muchos años con el míster, que los conoce muy bien, que los libera, que los hace tener un fútbol creativo, un fútbol de ataque, y han mejorado muchísimo en la recuperación de la pelota", continuó sobre el cuadro verdiblanco.