Emilio Pérez de Rozas carga contra Ángel Torres y Joan Laporta: "Se están cargando LaLiga"

El Getafe es uno de los equipos de actualidad en LaLiga. Los de Bordalás volvieron a ganar su segundo partido consecutivo pese a contar con solo 13 futbolistas de la primera plantilla debido a los problemas con las inscripciones. David Soria, portero azulón y uno de los capitanes del equipo, habló en Deportes COPE sobre esta situación con el Fair Play Financiero y las posibles salidas que deberían producirse para cumplirlo.

el getafe en contra de laliga

“Ellos están trabajando lo mejor que pueden, pero tampoco podemos regalar a un jugador para buscar la solución. Le tendrá que dejar LaLiga a Ángel Torres avalar más, porque no podemos jugar todo el año con 13 futbolistas”, señaló Soria.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Getafe, Ángel Torres, dijera en la previa del Sevilla-Getafe: "Nos estamos cargando LaLiga. Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio. Mañana pasa reconocimiento y se firma la operación".

la opinión de emilio pérez de rozas

En Deportes COPE, Emilio Pérez de Rozas opinó al respecto y fue contundente: considera que quienes realmente se están “cargando” LaLiga son algunos presidentes como Ángel Torres o Joan Laporta. "Yo creo que la liga se la están cargando gente como Ángel Torres, o sea, y como Joan Laporta". Además añadió un caso similar: “Hace exactamente 30 años, Sevilla y Celta fueron descendidos —luego lo amañaron— por no avalar 85 y 45 millones de pesetas. Han pasado tres décadas y los mismos componentes de LaLiga, que se pusieron sus propias normas, ahora pretenden saltárselas”, recordó el periodista.

Joaquin Corchero Ángel Torres, presidente del Getafe

Además, Pérez de Rozas destacó la incertidumbre que vive el Barça, que todavía no sabe dónde disputará su partido contra el Valencia. Y lanzó un mensaje claro hacia los dirigentes: “Si tú te crees que esos dirigentes, que por cierto no encontrarían trabajo en ninguna empresa sensata, están para quejarse de que se están cargando LaLiga… no, la Liga se la están cargando ustedes”.