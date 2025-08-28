Sigue el lio con el Israel: la Ministra Rego pide que se reconsidere su participación en la Vuelta y tira de las orejas a Guillén

El Israel Premier Tech, durante su participación en la CRE de este miércoles en La Vuelta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado este jueves una carta al director general de La Vuelta a España, Javier Guillén, en la que le pide que reconsidere la participación del equipo Israel-Premier Tech en la actual edición.

"Termino esta misiva pidiéndole que considere si los valores de La Vuelta Ciclista a España son compatibles con la participación de un equipo vinculado a un Estado que viola el derecho internacional, que está perpetrando un genocidio y que masacra a una población indefensa", subraya Rego en la misiva.

Además, la ministra expone su "profunda preocupación e indignación" por las declaraciones de Javier Guillén calificando de "acto de violencia" la protesta protagonizada este miércoles por un grupo de ciudadanos al paso del equipo Israel Premier Tech, una protesta que, según señala la ministra, fue "pacífica".

Rego considera "profundamente inadmisible" tachar de violento un acto "pacífico" de rechazo a la participación de un equipo respaldado por un Estado que, según denuncia, sí ejerce "violencia sistemática" contra la población de la Franja de Gaza. Ante ello, Sira Rego ha pedido a Javier Guillén una reflexión acerca de sus palabras y la reconsideración de la participación del equipo Israel-Premier Tech en la competición.

nueva protesta ciudadana

Un grupo reducido de activistas pro Palestina trató de paralizar la salida de la sexta etapa de La Vuelta, que se disputa este jueves entre Olot y Pal Andorra, hecho que no pasó a mayores por la intervención inmediata de la policía.

El pelotón se disponía a comenzar la etapa cuando los manifestantes se pusieron enfrente de los corredores y vehículos de carrera tratando de impedir la salida, pero de inmediato fueron desalojados por los agentes.

Se trata de otro acto de protesta contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la ronda española y a favor de la causa palestina. En la contrarreloj de este miércoles disputada en Figueras un grupo de 4 personas interrumpieron por unos segundos la marcha del equipo israelí en plena competición en protesta por el "genocidio en Gaza".

La organización de La Vuelta hizo un llamamiento para "que no se vuelvan a repetir estos hechos", calificados de violentos, por lo que se presentó una denuncia contra los activistas, lo que ha dado lugar a una detención. Se trata de un hombre de 42 años, acusado de originar un grave riesgo para la circulación, de resistencia y desobediencia a la autoridad y de desórdenes públicos.

Por su parte, el equipo Israel, en sus redes sociales, condenó el acto de interrupción de su equipo en plena competición detallando su respeto a las protestas "siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores".