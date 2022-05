Sigue este jueves desde las 20:30 horas 'Tiempo de Juego' con el Barça-Real Madrid de la Euroliga

Barcelona y Real Madrid buscarán el pase a la final de la Euroliga en el séptimo clásico de la temporada, en Belgrado. Los dos representantes españoles se enfrentarán en el Stark Arena donde los de Pablo Laso levantaron su último título en 2018. Los azulgranas llegan al duelo como favoritos siendo líderes de la Liga Endesa y con un balance favorable de 5-1 en los enfrentamientos anteriores. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 20:30 en COPE.

El entrenador del Real Madrid de baloncesto ha atendido al micrófono de El Partidazo de COPE a 48 horas de comenzar la Final Four: "Entiendo que la gente vea favorito al Barça".

Barça y Real Madrid volverán a verse las caras este jueves en el que será el séptimo Clásico de la temporada, en esta ocasión con el billete a la final de la Euroliga como premio en una segunda semifinal de la máxima competición continental que tendrá como sede el Stark Arena de Belgrado, donde el equipo blanco levantó su último título en 2018.

?? @pablolaso, en @partidazocope



???? "Entiendo que la gente diga que el favorito es el @FCBbasket, pero soy el entrenador del Real Madrid y siempre me veo favorito"



?? "Sí confiaba en llegar a la Final Four, pero es normal que la gente dudase, yo no dudé"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/5nJyBllnty