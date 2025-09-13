Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con el Real Sociedad - Real Madrid y Atlético - Villarreal

Vuelve LaLiga con la quinta jornada de la temporada 2025-26, que continuará este sábado 12 de septiembre con cuatro partidos. El Getafe recibirá al Oviedo en El Coliseum para dar comienzo a la tarde de fútbol (14:00). Dos horas y cuarto más tarde, arrancará en Anoeta un apasionante Real Sociedad - Real Madrid (16:15). El siguiente partido del día, se disputará en Bilbao con el Athletic - Alavés (18:30). Y el último partido del día va de la mano del Atlético de Madrid y el Villarreal (21:00). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 13:00 horas, en COPE .

GETAFE - OVIEDO (14:00h)

Mermado en las tres primeras jornadas de LaLiga por el límite salarial, el Getafe reanudará el campeonato con cinco caras nuevas para enfrentarse al Oviedo, que peleará por firmar su segunda victoria consecutiva en el regreso de Veljko Paunovic al Coliseum.

Los hombres de José Bordalás, sin varios de sus fichajes del verano, han sobrevivido con éxito en sus tres compromisos iniciales. De nueve puntos posibles sumó seis tras derrotar al Celta (1-2) y al Sevilla (1-2) y después de perder la pasada jornada contra el Valencia (3-0).

Por su parte, el Oviedo, que antes del parón de selecciones sumó su primer triunfo de la temporada ante la Real Sociedad, intentará conseguir sus primeros puntos a domicilio. El entrenador Veljko Paunovic no podrá contar con Ilyas Chaira y Ovie Ejaria por lesión, por motivos técnicos deja fuera de la convocatoria a Oier Luengo y Brandon Domingues y se lleva a Madrid a dos jugadores del filial: el lateral izquierdo Omar Falah y el extremo Lamine.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID (16:15h)

El Real Madrid visita este sábado (16.15 horas) a la Real Sociedad en la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los blancos llegan como líderes con pleno de victorias, una racha que quieren ampliar para seguir dando pasos positivos, en el que será el regreso de Xabi Alonso al estadio que le vio debutar con el primer equipo 'txuri urdin', mientras que el conjunto vasco sigue sin ganar y necesita darse una alegría para que su depresión no vaya a más.

El Estadio de Anoeta acoge el regreso a la competición doméstica del Real Madrid y de la Real Sociedad después del parón internacional, y ambos equipos llegan con tendencias muy diferentes. Por un lado, el buen momento del conjunto merengue, actual líder -con los mismos puntos que el Athletic Club- y en pleno proceso de construcción y mejoría; mientras los vascos solo suman 2 puntos de 9 posibles, sus peores números desde la temporada 2015-16.

POSIBLES ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen Muñoz; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

aTHLETIC - ALAVÉS (18:30h)

El Athletic Club y el Deportivo Alavés van a disputar este sábado en San Mamés un derbi vasco que puede pasar a la historia ya que si ganan los rojiblancos arrancarían la liga por primera vez con cuatro victorias y si lo hacen los albiazules pondrían fin a una racha de 20 años sin ganar en Bilbao.

El equipo rojiblanco llega a este derbi vasco (18.30 horas) en un momento prácticamente de euforia tras su racha inmaculada en la liga y, además, la confirmación definitiva del fichaje de Aymeric Laporte. Un deseado retorno que se ha demorado más de lo previsto, pero que apuntala de manera firme la plantilla rojiblanca en su vuelta a la Liga de Campeones.

El Alavés, que ha obtenido cuatro puntos de nueve posibles, tiene el reto de volver a ganar en San Mamés, algo que solo ha hecho en una ocasión, hace veinte años, en 2005 (0-2), y de sumar sus primeros puntos lejos de Mendizorroza. El técnico argentino Eduardo Coudet espera un equipo con el mismo talante que cuando juega como local, consciente de la dificultad de jugar como visitante.

Atlético - villarreal (21:00H)

El Atlético de Madrid recibe este sábado (21.00 horas) en el estadio Riyadh Air Metropolitano al Villarreal CF durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, duelo en el que los colchoneros necesitan lograr su primera victoria si no quieren ceder aun más distancia con la cabeza, mientras que el 'Submarino Amarillo' quiere confirmar un notable arranque de competición estabilizándose en los puestos punteros.

Cuarta fecha del calendario liguero y el Atlético ya tiene urgencias. Su mal arranque liguero, con dos puntos de nueve posibles en su casillero, y la entidad del rival, que podría ser un competidor directo por el Top-4 a final de temporada, hacen que los pupilos de Diego Pablo Simeone afronten este compromiso con exigencia más propia de los últimos meses de campaña.

POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Gallagher; Sorloth y Julián Álvarez.

VILLARREAL: Luiz Junior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Pépé.

