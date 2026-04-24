El Sevilla subasta las camisetas usadas ante el Levante y cabrea aún más a su afición: "No hay ni que lavarla porque no la han sudado"

Este jueves no fue un día fácil para el Sevilla. El conjunto hispalense cayó por 2-0 ante el Levante en el Ciutat de Valencia y se queda con solo un punto de renta sobre el descenso tras sumar su cuarta derrota en los últimos cinco partidos. Los de Luis García no pudieron con un rival directo y provocaron el enfado de una afición que no se tomó nada bien el tropiezo. Hubo insultos a jugadores y directiva.

Además, en las redes sociales los seguidores hispalenses han atacado con ironía una publicación hecha por el Sevilla minutos antes del encuentro en la que ofrecía a su hinchada la posibilidad de adquirir, mediante puja, las camisetas usadas por los jugadores ante el Levante y firmadas por ellos. El mensaje se ha llenado de comentarios como "no hay ni que lavarla porque no la han sudado", "esto debe ser una broma de mal gusto", "consigue una camiseta usada, pero sin sudar en el campo por los jugadores" o "digamos que es de kilómetro cero".