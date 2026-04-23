Luis García Plaza lamenta la actitud de sus jugadores en la derrota contra el Levante: "Llevo tres partidos aquí y es el peor partido que hemos hecho"

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, criticó la imagen de su equipo, sobre todo en la primera parte, en la derrota que sufrió este jueves en el Ciutat de València ante el Levante (2-0) y destacó que jugando de esa manera será difícil mantener la categoría.

“La primera parte nuestra es muy mala. Llevo tres partidos aquí y es el peor que hemos hecho. Había falta de confianza, nos quitábamos el balón y no teníamos personalidad. En el descanso les he dicho que teníamos que jugar y hemos tenido 20 minutos muy buenos. Nos ha faltado brillantez, pero no podemos competir así en Primera División”, explicó García Plaza en rueda de prensa.

“Este club es muy grande, pero ahora somos un equipo que va a luchar por no descender. Tenemos el peso de ser un equipo grande jugando por no descender”, insistió el técnico de un Sevilla que, tras la derrota de este jueves, apenas tiene un punto de ventaja sobre el descenso.

García Plaza también lamentó la actitud de sus jugadores en el primer gol que encajaron: “Les he puesto seis jugadas en las que el Levante saca rápido. Lo habíamos trabajado, lo hemos visto, lo hemos hablado… Pero ha habido sorpresa y ha llegado el gol”.