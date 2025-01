La seria predicción de Siro López para la próxima derrota del Real Madrid en el Bernabéu: "No tengo ninguna duda"

Los oyentes de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE seguro que saben de sobra que si existe una voz discordante con el trabajo de Carlo Ancelotti es la de Siro López.

Sin embargo, este domingo, en el que el Real Madrid sufría un severo correctivo por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, Siro López no hablaba en El Tertulión de Tiempo de Juego concretamente del técnico italiano a la hora de lanzar una seria advertencia sobre lo que puede pasar en la próxima derrota del Real Madrid cuando pierda en el Santiago Bernabéu.

Antes de todo eso, Siro dejó claro que su titula para el partido sería "Ridículo. Ancelotti vete ya", haciendo énfasis en su constante idea de que "si quiere el Real Madrid quiere volver a ganar títulos, la solución está en el cambio de entrenador".

Siro López señala a Ancelotti tras la derrota frente al Liverpool

Siro López entiende que el 2-5 "ha podido maquillar lo que hubiera sido un resultado de escándalo" y que, en consecuencia, Florentino Pérez haya tomado la decisión de no destituir de forma inmediata al actual entrenador.

Sin embargo, esa decisión es la que podría desencadenar un giro de acontecimientos de la afición del Real Madrid cuando el equipo madridista sume una nueva derrota en su propio estadio: "Yo también creo que Florentino conoce mejor que yo a la afición del Madrid. Y en el siguiente tropiezo que haya en casa", advierte seriamente, "a donde se van a girar los aficionados, no es hacia el banquillo, sino que se van a dirigir hacia el palco. No tengo ninguna duda".

Siro defendió su idea porque, tal como ha podido saber tras testar el ánimo de varios madridistas, "la gente está bastante indignada con lo que está sucediendo".

¿Pero es tal la indignación como para que los aficionados en el Real Madrid se giren hacia Florentino Pérez? Siro cree que "la indignación es porque hasta los que estaban convencidos de que lo mejor para el equipo era la continuidad de Ancelotti -por los títulos que ha conseguido-, empiezan a subirse al barco de los que pensamos que desde hace ya un tiempo Ancelotti tenía que haber dejado de ser entrenador del Real Madrid".

El periodista madrileño coincidió con un apunte que realizó al respecto Santi Cañizares: si Ancelotti le van a echar "que le pongan jugadores" porque si a Carlo Ancelotti no le refuerzan la plantilla con las carencias existentes y palpables, "el que venga detrás le va a suceder lo mismo".

Manolo Lama cree que, pese a que en los medios de comunicación existen opinadores que, como Siro López, creen que la solución a los problemas del Real Madrid pasan por destituir a Carlo Ancelotti, "sinceramente, no creo que pase por la cabeza del presidente del Madrid echar un tío que ha ganado dos títulos esta temporada".

Siro López quiso que quedara claro que él no afirma que esa sea la idea que ronde actualmente por la cabeza del presidente del Real Madrid: "Yo solo digo que en el próximo tropiezo que haya del Real Madrid, donde se van a girar la gente es hacia el palco".

LA IDEA DE SIRO LÓPEZ NO CONVENCE

Manolo Lama no fue el único en llevarle al contraria a Siro López en El Tertulión. Paco González tampoco le daba "para nada la razón a Siro". Y lo argumentó con dos cuestiones que están encima de la mesa: "Primero, se va a venir un proceso electoral al que ya verás cómo no se presenta nadie. Y segundo, en el nuevo Bernabéu, no saben ni dónde está el palco".

Y es que, pese a que existe un proceso electoral abierto en el Real Madrid, todo el mundo sabe que la dificultad para presentarse a las elecciones del club madridista es extrema, por los exigentes requisitos que se piden en los Estatutos.

"Por eso mismo, y como la gente lo sabe, ¿para qué te vas a girar al palco y decir 'Florentino, vete ya'?", se preguntaba González antes de que Lama recordase que el bagaje del presidente es de cinco Champions.