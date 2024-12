El aviso de Siro López a Carlo Ancelotti por su futuro en el banquillo del Real Madrid esta misma semana: "Es clave"

La situación del Real Madrid en la UEFA Champions League ha generado fuertes debates entre los tertulianos de El Partidazo de COPE, especialmente en lo que respecta al futuro de su entrenador, Carlo Ancelotti. Durante el programa, Siro López expresó una crítica muy directa sobre el rendimiento del equipo y la presión sobre el técnico italiano, destacando que la derrota contra el Atalanta podría poner en peligro su continuidad en el cargo.

Juanma Castaño abrió la conversación haciendo referencia a la complicada situación del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League: “De cinco partidos de Champions, tres derrotas. Y el de mañana es importante.” Este planteamiento dejó claro que, para el Real Madrid, el partido contra la Atalanta es decisivo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda, y Siro López no tardó en alzar la voz sobre las consecuencias de una nueva derrota.

Siro López, conocido por su estilo directo y sin rodeos, no dudó en señalar que el partido contra el Atalanta tiene una relevancia crucial no solo para la clasificación del Real Madrid, sino también para el futuro de Ancelotti en el banquillo blanco. Según López, una derrota podría ser fatal para el entrenador italiano: “Mañana es clave, yo creo que además para el futuro de Ancelotti. Yo creo que perdiendo mañana…”

Javier Borrego Carlo Ancelotti, en el banquillo de Montilivi

Ante la sorpresa de Juanma Castaño, quien preguntó si realmente se estaba poniendo en peligro el futuro de Ancelotti, Siro reafirmó su postura y continuó argumentando que el Real Madrid no puede permitirse estar en una situación tan comprometida, incluso a falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos: “No vale, pues nada. Oye, que si ir el 24, a falta de dos jornadas, está muy bien, pero el Real Madrid normalmente no se lo puede permitir. O sea, parece que es que el Madrid, pues esté jugando ya para clasificarse para la semifinal.”

El aviso de Siro López a Carlo Ancelotti

La contundencia de López reflejó una preocupación creciente por el hecho de que el club más grande de Europa no puede darse el lujo de depender de los últimos partidos de la fase de grupos para garantizar su paso a los octavos de final. Para Siro, el Real Madrid debería estar luchando por la primera posición del grupo, y la situación actual es una señal alarmante.

Cargando…

Juanma Castaño intentó matizar la conversación defendiendo la posición de Ancelotti. Castaño, quien ha sido menos crítico con el entrenador italiano en el pasado, aseguró que no veía peligro inmediato para su puesto, a pesar de las dificultades del equipo en la competición europea: “No, pero eso no te lo discuto, lo que te discuto es que Ancelotti no corre peligro.”

Sin embargo, Siro no vaciló en mostrar su discrepancia, mencionando que el Real Madrid siempre está muy pendiente de su desempeño en la Champions League, y cualquier tropiezo importante podría poner a Ancelotti en una situación complicada. A su juicio, el hecho de que el Madrid haya tenido que depender de una victoria en Girona para aliviar la presión, y con el Barcelona también empatando contra el Betis, no era suficiente para garantizar la estabilidad de Ancelotti si el equipo no responde en la siguiente jornada:

EFE Carlo Ancelotti, con gesto reflexivo, durante el Real Madrid - Milan de Liga de Campeones

“Bueno, vamos a verlo. Yo te digo, en el Madrid estaban muy pendientes de lo que pasara en Girona y lo que pasara en Atalanta. Entiendo que después de ganar en Girona, creo que ha sido un bálsamo, porque además el Barça ha empatado con el Betis cuando no se preveía, pero yo entiendo que si mañana se pierde, las orejas estarán muy tiesas de cara al partido con el Rayo Vallecano.”

su futuro en el banquillo del Real Madrid

La conversación subió de tono cuando los otros tertulianos, como David Sánchez y Joseba Larrañaga, empezaron a cuestionar la postura de Siro, tildándolo de "obsesionado" con la situación de Ancelotti. Sin embargo, Siro mantuvo su criterio con firmeza, rechazando las acusaciones y defendiendo su opinión sobre el entrenador: “No, no, no, nada. Estoy obsesionado.”

Cuando Larrañaga le preguntó si creía que Ancelotti debería ser despedido si pierde contra el Atalanta, Siro sorprendió aún más con su respuesta: “No, yo digo que no lo tenían que haber renovado.” Juanma Castaño, en tono de broma, se dirigió a Siro con una sonrisa, comentando que él era “el azote” de Ancelotti, pero Siro no cedió en su posición, manteniendo su criterio intacto: “No, mantengo el criterio que tenía desde siempre.”