Courtois, sobre la decisión de la Liga de no aplazar el primer partido del Real Madrid: "Al final, Tebas quiere mucho protagonismo"

El Real Madrid se despidió este miércoles del Mundial de Clubes con una dolorosa goleada contra el PSG en las semifinales (4-0). El equipo entrenado por Luis Enrique pasó por encima del conjunto blanco en una primera parte pésima de los pupilos de Xabi Alonso.

Y esa derrota la ha analizado Courtois a la conclusión del partido en la zona mixta del MetLife Stadium. "Hemos intentado salir fuertes al partido, pero ellos nos han asfixiado al principio con su presión y no hemos podido encontrar espacio", empezó explicando el belga.

EFE Courtois y Rüdiger, cabizbajos tras un gol del PSG

Y agregaba: "La diferencia ha estado en la presión que hemos hecho cada equipo. Ellos son un gran equipo y cuando encuentran el espacio te matan como ha pasado en la primera parte. Es una derrota dura y hay que pedir perdón a los madridista. La hostia de hoy debe servir para aprender y seguir mejorando".

Al ser preguntado por los errores de Asencio y Rüdiger dijo: "Nadie quiere cometer errores, pero forma parte del fútbol o de un deporte colectivo y deben servirnos para mejorar. Debemos aprender y corregir estos fallo cuando empiece la pretemporada".

Para finalizar, Miguel Ángel Díaz preguntó a Courtois por el poco tiempo de descanso y pretemporada que tendrá el Real Madrid entre la eliminación del Mundial de Clubes y el inicio de la Liga, donde el equipo blanco debutará el 19 de agosto contra Osasuna.

Y el portero belga fue muy claro: "Al final, lo de la Liga es siempre igual. Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA. Puede que a Tebas no le guste el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y parece que este señor quiere mucho protagonismo y no he visto a ningún presidente de otra competición hablar así".