Las sensaciones de Gonzalo Miró, comentarista del Atlético en COPE, antes del derbi ante el Real Madrid: "Puerta grande o enfermería"

Este sábado viviremos en Tiempo de Juego desde las 16:15h el primer derbi de la temporada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en un encuentro que se disputará en el Metropolitano.

SIMEONE VS XABI ALONSO

Apenas 20 días después de oficializarse su llegada al banquillo del Bayer Leverkusen en octubre de 2022, procedente del filial de la Real Sociedad, Xabi Alonso se plantó en el Metropolitano con el objetivo de, al menos, puntuar para evitar la caída europea del conjunto alemán. Y lo logró, aunque no sin agonía.

'Die Werkself' se pusieron por delante en dos ocasiones, pero los rojiblancos siempre empataron hasta el 2-2, cuando en el descuento Yannik Ferreira Carrasco mandó al larguero un penalti, para dejar al Atlético fuera de esa edición de la Champions en la antigua fase de grupos.

Cordon Press Simeone y Xabi Alonso, antes de un Atlético-Bayer Leverkusen

En el segundo y último enfrentamiento entre argentino y español, en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions del pasado curso y también con el Metropolitano como escenario, Simeone salió triunfador por un marcador de 2-1. A pesar de la expulsión tempranera de Pablo Barrios y del 0-1 al filo del descanso para los alemanes, el equipo local remontó con un doblete de Julián Álvarez, que hizo el segundo tanto en el minuto 90.

¿adiós a la liga?

Este encuentro llega en la jornada 7 en Primera División. El Real Madrid lleva pleno de victorias, para un total de 18 puntos de 18 posibles, mientras que el Atlético de Madrid suma 9 de 18 posibles.

Una derrota colchonera supondría que los de Simeone podrían decir ya adiós a LaLiga cuando todavía estamos en septiembre, y esa es la opinión que comparte nuestro compañero Gonzalo Miró en Deportes COPE: "El Atlético de Madrid va a saber si puede salir del pozo en el que ha empezado la temporada o si por el contrario va a decir adiós a la pelea por el título de Liga con Barcelona y Real Madrid antes de que acabe el mes de septiembre. Partido clave".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran la victoria contra el Rayo Vallecano.

Por otro lado, sobre el Real Madrid, Miró apunta que "tiene que poner a prueba si realmente está tan bien como parece enfrentándose ya a un rival de entidad, cosa que todavía, con todo el respeto, no le ha pasado en lo que va de Liga". Por eso, para Miró, este derbi es de "puerta grande o enfermería".