Scariolo no tiene palabras para explicar la polémica falta sobre Sylvain Francisco que decidió el Zalgiris-Real Madrid: "No me preguntéis"

El Zalgiris Kaunas venció este viernes al Real Madrid (87-85), pero con polémica final. En una de las últimas posesiones, el base local Sylvain Francisco penetró y sacó una discutida y protestada falta entre Tavares y Hezonja cuando el reloj marcaba 3,9 segundos. Sin fallo desde la personal y con 87-85 en el luminoso, dejó al Madrid con la última bala para ganar o forzar el tiempo extra.

Tras tiempo muerto, la pizarra de Scariolo diseñó un saque de banda de Maledon para Hezonja, que falseó un mano a mano para jugarse un triple que repelió el aro del Zalgirio Arena.

De nuevo con la suerte esquiva, el Madrid consumó su undécima derrota fuera de casa en la Euroliga y acumula un récord negativo fuera del Movistar Arena de 5-11.

polémica falta

Al término del encuentro, Scariolo analizó la acción que decantó el encuentro en Kaunas: "No me pregunten por la última falta, porque me quedé sin palabras. Competimos e hicimos el mismo esfuerzo que el Zalgiris, pero ellos estuvieron mejor en las últimas posesiones"

última jugada

El técnico italiano también habló de la jugada de Hezonja en la última posesión del partido: "Tenía la posibilidad de penetrar o de tirar. El lanzamiento fue totalmente abierto. Tomó una decisión, así que no podemos culparle por ello".

partido igualado

Por otro lado, lamentó la derrota en un duelo que calificó de "igualado": "Fue un partido igualado. Íbamos cuatro arriba a falta de dos minutos y fallamos tres tiros liberados y una bandeja. Pudo ser crucial pero no lo hicimos y el partido fue de altibajos, con anotaciones de uno y otro equipo", analizó en la rueda de prensa posterior al partido.