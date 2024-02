Scariolo desvela cómo fue la llamada y el regreso de Ricky Rubio a la selección

Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, habló acerca de la vuelta de Ricky Rubio al equipo tras anunciar un parón competitivo, del que aún no ha vuelto, y reconoció que fue "muy emocionante" recibir la llamada en la que el base le confirmó que estaba disponible para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2025.

"Hemos estado en contacto permanente desde este verano hasta hace tres días. Me comentó que le gustaría que su primer partido oficial fuese con la selección, porque siente un vínculo especial conmigo, con la selección y con los compañeros. Fue muy emocionante cuando me llamó para decírmelo, algo muy emotivo", dijo en sala de prensa tras anunciar la lista para los partidos contra Letonia y Bélgica.

"No estaba con el móvil en la mano todos los días, pero estaba a la espera de recibir esa llamada. Lo primero que le dije fue que había que dimensionar la expectativa, que no esperase ser el MVP del Mundial. Es un proceso de vuelta a la forma y a la competición, a la mejor versión de sí mismo. Y eso requiere tiempo. Le habíamos dicho que como espectador, como scout, como amigo o como lo que quisiera, nos hubiese gustado tenerlo y esta es la mejor forma. Pero con prudencia y con paciencia", añadió.

En esa línea, comentó: "Hay que esperar unos plazos normales para volver a verle en una versión de altísimo nivel, que antes o después se va a producir. Tiene una magia y una especialidad en su relación con este juego que seguramente, en algún momento, dejará algún destello de gran clase".

Sobre las expectativas que supondrá su vuelta, indicó: "No puedes pensar manejar cosas que no controlas. Tenemos que pensar en hacer nuestro trabajo desde el lunes, entrenando seriamente como siempre hemos hecho y preparándonos para jugar contra una de las mejores selecciones del mundo. Con la máxima naturalidad y normalidad".

La lista de convocados

Scariolo también reflexionó acerca de la lista: "Hemos querido priorizar a los que casi nunca han podido estar en la ventana. Hay jugadores que no tienen una presencia muy grande en la competición internacional, que es donde se mide la capacidad de competir que requiere hacer parte de una selección que tendrá que jugar un Preolímpico durísimo. Hemos dado un poco más de favor a estos jugadores para poderlos evaluar".

También profundizó en las ausencias: "En la conversación con Lorenzo Brown me sorprendió, porque planteaba la presencia incluso de estar en la ventana, cosa que yo no me esperaba. Tenía bastante optimismo respecto al Preolímpico. Si este problema de espalada no le hubiese frenado, le hubiese encantado estar ahora".

"Juan Nuñez ha tenido algún achaque, ha faltado a algún partido con su equipo, prácticamente no ha parado. Necesita un poco de descanso, Llull y Abrines están apenas recuperándose de sus lesiones y necesitan terminar el proceso. Y Willy también necesita un poco de recuperación. No ha parado y tiene alguna molestia que quiere acabar de recuperar. Hace tres días volví de Estados Unidos, donde he pasado un tiempo con Aldama y Garuba, que me han manifestado un deseo muy grande de estar y no podrán", agregó.

El italiano hizo mención al caso de Usman Garuba: "Hasta ahora no ha tenido presencia casi con el primer equipo, pero lo que ha podido hacer lo ha hecho. Deseo verlos a él y a Aldama competir al máximo nivel posible, pero hay que adaptarse y creo que será importante que pueda volver para reacostumbrarse al baloncesto internacional. Están maduros, son profesionales, son conscientes de su situación. La de Santi es más gratificante, sin que tampoco haya sido una temporada extraordinaria. Esperemos que en los meses que quedan puedan ser aprovechados de mejor manera".

Ricky Rubio regresa a la selección española

Asimismo, aseguró que no alternar el baloncesto de clubes con la selección le ha dado sensación de "comodidad total" y que le ha servido para "recargar las pilas" y ver baloncesto "con ojos distintos" y sin tener "48 horas para preparar un partido y generar una estrategia en función del rival de turno y de tu equipo, de una urgencia que muchas veces te quita perspectiva".

En cuanto al duelo ante Letonia, manifestó: "Prevemos un partido durísimo. Esperemos que jugar en Zaragoza pueda ser un factor diferencial a la hora de animar al equipo, porque será un escollo muy complicado de cara a la clasificación para el Europeo".