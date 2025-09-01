tiempo de juego
Santi Cañizares apunta lo que le falta a Joan García para jugar en la selección: "Cuando un portero tiene este talento..."
El portero catalán brilló ante un Barcelona irreconocible y Cañizares abre el debate sobre su ausencia en la lista de Luis de la Fuente.
Publicado el
1 min lectura
El Barça viene de completar una de sus actuaciones más flojas de las últimas temporadas. El equipo de Flick se mostró irreconocible en todas las líneas del campo, especialmente en ataque, donde Raphinha estuvo muy desacertado y Lamine Yamal, salvo la acción del polémico penalti, pasó prácticamente desapercibido.
el gran partido de Joan garcía
En contraste, el Rayo Vallecano firmó un partido muy completo. Los de Iñigo Pérez dominaron por tramos, incomodaron constantemente al conjunto azulgrana y estuvieron muy cerca de llevarse los tres puntos.
El MVP del encuentro fue Joan García. El joven portero catalán fue decisivo con varias intervenciones de mucho mérito que evitaron la derrota azulgrana. Sin embargo, su gran actuación contrasta con la sorpresa que causó su ausencia en la última convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios del Mundial 2026, anunciada el pasado viernes 29.
la opinión de santi cañizares
Durante el programa Tiempo de Juego, Santi Cañizares elogió el nivel del guardameta y aseguró que su llegada a la selección española es solo cuestión de tiempo: “Cuando un portero tiene ese talento, se nota. Tiene nivel de gran jugador, de internacional. Las cosas caen por su propio peso. Igual que cuando estás mal, la portería no te engaña”, afirmó.
Además, Cañizares fue aún más contundente sobre su futuro en ‘La Roja’: “La portería dice muchas verdades. Este chico tiene talento para ser el portero, no el tercero, sino el número uno de España. Si sigue con esta progresión, para mí supera a los tres porteros que están ahora mismo en la selección”.