Las dudas de Pedro Martín al conocer que el Rayo-Barça ha estado jugándose sin VAR: "Estás jugando con unas reglas diferentes"

El Rayo Vallecano-Barcelona estuvo marcado por los problemas técnicos con el VAR y tal y como confirmó nuestro compañero Isaac Fouto durante la retransmisión del partido en Tiempo de Juego.

El encuentro comenzó con problemas con el monitor. Es decir. Había comunicación, pero el colegiado Busquets Ferrer, el árbitro sobre el césped, no podría revisar las acciones en el monitor VAR.

En las imágenes del encuentro se vieron como el árbitro se lo comunicaba al comienzo del choque a los dos entrenadores y a los capitanes.

900/Cordon Press Busquets Ferrer, hablando con Hansi Flick e Iñigo Pérez antes del Rayo-Barça

Durante el trascurso de la primera parte, y como se vieron en las imágenes y ha confirmado Isaac Fouto, no había ningún tipo de VAR ni comunicación, y por ejemplo, en la jugada del penalti polémico de Chavarría sobre Lamine Yamal, Iglesias Villanueva, árbitro al frente del VAR, no pudo revisar la acción.

Como añadió Fouto, la comunicación volvió a los cinco minutos, pero se volvió a ir después, hasta que finalmente en la segunda parte todo comenzó sin problemas.

¿se tendría que jugar?

Isaac Fouto informó que a pesar de estos problemas con el VAR, el partido se tenía que jugar como se hacía antes de la llegada del VAR.

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, también era de la opinión de jugar, pero sí que realizó la siguiente reflexión sobre este asunto: "No hay que darle tanta importancia al VAR. Se han jugado miles de partidos sin VAR, pero es cierto que si juegas un partido sin VAR estás jugando con unas reglas diferentes al resto del partido".

EFE Batalla se queja ante el árbitro

"Ayer, por ejemplo, en Madrid, si no hubiese habido VAR, igual hubiese ganado más fácil", añadió Pedro Martín en relación a la polémica del Real Madrid-Mallorca.

Para Pedro Martín no había penalti en la polémica con Lamine Yamal: "El árbitro, evidentemente, se ha equivocado en el penalti porque era muy poca cosa y no lo ha podido rectificar porque no había VAR".