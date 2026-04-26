Sabastian Sawe hace historia en el Maratón de Londres: pulveriza el récord del mundo y baja de las dos horas

Un maratón de leyenda. Sabastian Sawe, de 31 años, ha cincelado su nombre en la historia del maratón al romper en Londres la mítica barrera de las dos horas en la distancia, con un registro de 1:59:30, con el que pulveriza la plusmarca mundial que logró el malogrado Kiptum de 2023 (2:00:35).

La hazaña de Sawe, que no conoce la derrota en los 42,195 kilómetros, supone mucho más que un récord. Se trata de la consecución de un sueño que han perseguido los maratonianos desde hace años, la victoria del hombre sobre el crono en la mítica distancia.

Y fue Sawe, que ya sabía lo que era ganar el año pasado en los maratones de Londres, Berlín y Valencia, el que emuló a Kiptum y a Kipchoge. En una carrera para el recuerdo, Kejelcha también bajó de las dos horas (1:59:41) en el mejor debut de la historia, y Kiplimo, tercero, paró el crono en 2:00:28.

Assefa, récord en la prueba femenina

En un maratón exclusivamente femenino, que arrancó con el objetivo de mejorar el récord del mundo logrado por Tigst Assefa en la pasada edición (2:15:50), el primer grupo, con las principales favoritas, se situó detrás de las tres liebres. Ahí estaban no sólo Assefa, subcampeona olímpica en París, sino las keniatas Hellen Obiri, bronce olímpica, Jepkosgei y Amanang'ole.

La suave temperatura y el descenso de la humedad prevista presagiaban unas condiciones óptimas para el desarrollo de la prueba, tras la salida que ofició el exatleta británico Mo Farah. Pese al buen ritmo inicial, el parcial de 15:39 en los 5 kilómetros se quedó por detrás del que la etíope firmó en 2025 para lograr la plusmarca mundial.

Pero la cadencia aumentó notablemente y el segundo parcial, al paso de los 10 kilómetros, le daba ya un importante 'bocado' al ritmo de un nuevo récord (31:03). En ese punto, una liebre ya se había retirado y Amanang'ole pasaba por sus primeros problemas físicos.

Antes del kilómetro 30 sucumbieron las tres liebres femeninas, por lo que el resto de carrera fue un pulso a tres bandas entre Assefa, Obiri y Jepkosgei. El asfalto londinense se transformó entonces en un tablero de ajedrez, en el que la estrategia pasó a ser una pieza más.

Después de que Assefa pidiera colaboración sin éxito, Obiri, con victorias en los 'majors' de Boston y Nueva York, optó por situarse al frente del trío. Alcanzaron el kilómetro 40 en 2:08:27, con una proyección de tiempo de 2:15:30, apenas 20 segundos por debajo del registro mundial.

Y ahí surgió de nuevo Assefa, la que había guardado más fuerzas, para atacar en los últimos metros, junto al Palacio de Buckingham, y sumar su segunda victoria en Londres. La etíope mejoró el registro del pasado año, con un tiempo de 2:15:41.