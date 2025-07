Rondón, en Tiempo de Juego: "No me veía con casi 36 años compitiendo en Primera División"

El Real Oviedo, dos semanas después de conseguir el ascenso a La Liga ante el CD Mirandés, hizo oficial el fichaje de Salomón Rondón. El experimentado delantero venezolano regresaba a España, donde ya vistió las camisetas del Málaga y Las Palmas.

EFE Salomón Rondón en su primer entrenamiento con el Real Oviedo

Rondón debutó este sábado como jugador carbayón, salió desde el banquillo en la segunda parte del primer partido de pretemporada del Oviedo ante el Getafe, que acabó 1-1. Y tras ello, atendió a Tiempo de Juego. El ariete comenzó hablando sobre cuales fueron sus primeras sensaciones sobre el terreno de juego con el conjunto asturiano. "Estoy deseando que comience la competición. Poco a poco me voy sintiendo bien. Hoy tuvimos una primera prueba con un gran rival. Ahora son momentos de corregir, afinar detalles y afrontar lo que se viene", comenzaba Rondón.

Y añadía sobre su regreso a España: "Sinceramente no me veía con casi 36 años compitiendo en Primera División. He sido bastante consecuente con mi carrera, la he respetado muchísimo, pero no me veía a esta edad compitiendo en Primera División."

13 años después, Salomón Rondón compartirá vestuario con Santi Cazorla. La última vez que estuvieron juntos fue cuando el Málaga se metió por primera vez en la Champions League. Sobre su reencuentro con el asturiano, comentó sentirse muy feliz: "Sinceramente mis palabras son pocas para describir lo que significa Santi Cazorla. No solo para el Oviedo, sino para el fútbol español como tal. Tengo buenos recuerdos de cuando estuvimos en el Málaga. Ojalá podamos repetir esos momentos en el Real Oviedo".

Para finalizar, Rondón habló sobre lo que espera en esta temporada con el Real Oviedo: "El objetivo es competir lo mejor posible. Obviamente tenemos que ser realistas porque la competición no nos va a regalar nada. Hay que prepararse para lo que se viene. Va a ser complicado, pero no imposible".