Roberto Carlos ya ha salido de la clínica en la que fue intervenido del corazón

El exfutbolista Roberto Carlos, exjugador de la selección brasileña y el Real Madrid, fue sometido a una angioplastia coronaria el pasado lunes después de que se le detectara una obstrucción en las coronarias en un examen de rutina, tal y como informó el centro hospitalario en el que fue atendido.

El exlateral izquierdo acudió a una consulta de rutina y fue sometido a exámenes para el respectivo 'check-up', en uno de los cuales fue identificada la obstrucción, tratada el mismo día quirúrgicamente y sin complicaciones, asegura el boletín del Hospital Vila Nova Star de la ciudad brasileña de São Paulo.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.

Durante las últimas horas, tal y como ha podido saber nuestro compañero Melchor Ruiz, el brasileño ya abandonó la clínica, aunque en los próximos días volverá para someterse a una revisión.

El exlateral, que militó en el club merengue durante once años, entre 1996 y 2007, es actualmente embajador del Real Madrid.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue campeón mundial en 2002 con la selección brasileña, con la que también alzó dos Copas América y una Copa Confederaciones, y conquistó con el Real Madrid tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.