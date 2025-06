Ribery contesta a Cristiano Ronaldo tras sus palabras sobre el Balón de Oro: "¿Entonces...?"

La pelea por el Balón de Oro es un tema que copa actualmente la actualidad en el mundo del fútbol. Lamine Yamal, Ousmane Dembélé o Kylian Mbappé son algunos de los nombres que suenan con más fuerza para llevarse ese galardón.

tebas

Son muchas las personalidades que han hablado sobre el Balón de Oro. Este viernes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, sorprendió con sus favoritos para el trofeo. Uno de ellos sí que era Lamine, pero además dio el nombre de Vinicius.

La elección del Balón de Oro, según Javier Tebas, "debería estar entre Lamine Yamal y Vinícius". Al ser insistido por el extremo brasileño, apuntó que aunque "no ha hecho una supertemporada", sí que "al principio estuvo muy bien".

CORDONPRESS Vinicius controla el balón ante Lamine Yamal durante el Clásico de LaLiga en Montjuic entre Barcelona y Real Madrid

mbappé

El delantero del Real Madrid e internacional francés Kylian Mbappé ha asegurado que él votaría a su compatriota Ousmane Dembélé y no al atacante del FC Barcelona Lamine Yamal para que ganase el Balón de Oro

"¿De verdad hace falta explicarlo? Ahora mismo se habla de Lamine Yamal y de Ousmane Dembélé. Yo voto por Dembélé", señaló en rueda de prensa este sábado.

"Las cosas cambian muy rápido, los últimos ganadores lo han demostrado; hay jugadores de los que no hablamos que han ganado. El Balón de Oro es en septiembre, y pasarán muchas cosas hasta entonces. Pero hoy hablamos de Ousmane y Lamine, y por eso respondí así a esa pregunta", añadió.

EFE Mbappé saluda a Lamine Yamal durante el partido entre España y Francia de este jueves.

cristiano ronaldo

En la mañana de este sábado, fue Cristiano Ronaldo uno de los últimos de hablar del tema en la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Naciones entre Portugal y España, y el luso señaló lo siguiente: "A mí me gusta dar consejos a quien quiera escuchar, pero en privado, cara a cara. Normalmente, en mi opinión, quién debería ganar es quien destaca y gana la Liga de los Campeones. Pero no hay un consenso. Yo no puedo decidir quién merecer ganar o no, porque yo no creo mucho ya en los premios individuales, sé lo que se trabaja por detrás. ¿Que el niño tiene potencial? Sin duda alguna. Tanto él, como Mbappé, o el propio Dembélé, Vitinha, otros jugadores de España... Pero ya es un poco irrelevante. No hay un consenso al 100%".

Estas declaraciones no gustaron al francés Frank Ribery, sobre todo cuando habla de ganar la Liga de Campeones. El francés fue 3º en la carrera por el Balón de Oro en 2013, a pesar del triplete del Bayern aquella temporada.

Ribery responde a Cristiano Ronaldo

"¿Entonces hay que ganar la Champions para ganar el Balón de Oro?", señaló Ribery en redes sociales, a la vez que acompañó el mensaje con unos iconos de risa.