La RFEF apoya a Pacheta y Antonio Hidalgo tras los insultos recibidos en las últimas jornadas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su Comité de Entrenadores, ha mostrado su "apoyo a los técnicos frente a la violencia verbal en los estadios" y condena "cualquier acto de violencia que tenga lugar en un campo de fútbol", como los sufridos en las dos últimas jornadas disputadas de Segunda División.

La RFEF se refiere a lo actos sufridos en las dos últimas jornadas disputadas de Segunda por José Rojo Martín ‘Pacheta’, entrenador del Granada, y Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo, y que "ambos denunciaron posteriormente de manera pública".

"En este sentido, desde la RFEF y su estamento de entrenadores y de entrenadoras se anima a todos los técnicos a denunciar y trasladar estas situaciones al árbitro del partido para que proceda a activar el ‘Protocolo de Actuación sobre la Violencia Verbal’ ante el 'insulto, amenaza grave y/o manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas, intolerantes proferidas de forma continuada', con la única finalidad de erradicar estas situaciones de nuestros estadios", indica el organismo.

La RFEF añade que "trabaja por la tolerancia cero ante esta lacra social y continuará trabajando con todas las personas e instituciones que forman parte del deporte y la sociedad para acabar con la violencia y los insultos en los recintos y eventos deportivos".