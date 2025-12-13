Pacheta se cansa y pide protección ante los insultos tras el partido contra el Sporting: "No me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de p***"

El entrenador del Granada, José Luis Rojo Pacheta, ha mostrado su hartazgo por la situación que ha vivido en el partido contra el Sporting. El técnico ha denunciado públicamente los graves insultos recibidos en el estadio de El Molinón y ha pedido protección. "Estoy cansado de recibir insultos, estoy muy cansado", ha afirmado de manera contundente.

Cansado de los insultos

Pacheta ha explicado el malestar que siente al final de los encuentros. "No me gusta que al final de un partido me estén llamando hijo de p***, me cago en tu p*** madre", ha relatado. El entrenador ha añadido otros improperios que ha tenido que escuchar, como "vete a la mierda" o "jód*** y me cago en tus muertos". Ante esta situación, ha lanzado una petición clara: "Veo que protegemos a todo el mundo, quiero que me protejan a mí también".

Agradecimiento a la afición del Sporting

A pesar de la dura queja, el técnico ha querido diferenciar el comportamiento de unos pocos del ambiente general del estadio. Pacheta ha agradecido expresamente a la afición local su apoyo al equipo: "Quiero agradecer a la afición del Sporting el ambiente de partido y de empuje". Además, ha concluido su intervención con una felicitación: "El Sporting tiene una afición tremenda que empuja, que va muy bien. Desde aquí mi enhorabuena".