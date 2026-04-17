Las Palmas tumba al Leganés y duerme en la zona del playoff

Los jugadores de Las Palmas celebran un gol contra el Leganés.

La UD Las Palmas sacó adelante la visita del Leganés con un cómodo triunfo por 2-0 que le permite mantener su candidatura al ascenso, mientras que el conjunto madrileño, muy ingenuo durante todo el choque, deberá seguir remando para asegurar la permanencia matemática en Segunda División.

Un tanto de Estanis Pedrola en la primera parte y otro de Manu Fuster tras el descanso dieron la victoria al conjunto grancanario, la quinta consecutiva en casa, con más acierto que brillantez en su juego.

Y es que había entrado mucho mejor al partido el Leganés, pero cumplió una de esas leyes no escritas del fútbol que asegura que quien perdona, lo termina pagando.

En el minuto 10 Duk se adelantó a Horkas en una indecisión con Clemente y el jugador visitante cayó dentro del área; el VAR llamó al árbitro principal para revisar la jugada, pero tras observarla repetidamente en el monitor, se mantuvo en su decisión inicial de no sancionar penalti.

Al Leganés le faltó colmillo en ataque para aprovechar las más que evidentes dudas locales, pero también rigor defensivo en la jugada que abrió el marcador para Las Palmas, en una combinación de las que se ensayan en los entrenamientos, con pase de Ale García a Marvin Park y centro raso al segundo palo que culminó Pedrola, ante el despiste de Ignasi Miquel y Leiva, espectadores de la jugada.

Más tarde, Naim salvó el segundo tanto local en una jugada individual de Pedrola, tras una galopada en la que dejó atrás a Leiva.

La defensa amarilla no dejó exhibir a Duk su habitual velocidad y solo pudo disparar una falta desde la frontal del área que estrelló en la barrera.

La ingenuidad del Leganés quedó patente de nuevo en el segundo periodo cuando Ignasi Miquel se lesionó en un abductor, se salió del campo para no volver, pero el Leganés, con balón en posesión, no lo tiró fuera para que entrara Melero.

Las Palmas, en superioridad numérica, montó un ataque en el que Manu Fuster llegó muy solo hasta la media luna para ejecutar un disparo parabólico que superó a Juan Soriano, y aseguró su plácido triunfo ante un Leganés que no manchó los guantes de Horkas y que ni siquiera recibió tarjetas.

FICHA DEL PARTIDO:

2.- Las Palmas: Horkas; Marvin Park (Iván Gil, min. 72), Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci; Ale García (Pejiño, min. 72), Kirian, Manu Fuster (Herzog, min. 87), Pedrola (Viti Rozada, min. 59); y Jesé (Iker Bravo, min. 72).

0.- Leganés: Soriano; Leiva (Lalo Aguilar, min. 61), Ignasi Miquel (Melero, min. 69), Marvel, Naim; Diawara, Guirao; Duk, Cisse (Óscar Plano, min. 61), Juan Cruz (Roberto López, min. 84); y Álex Millán (Diego García, min. 84).

Goles: 1-0, min. 20: Pedrola. 2-0, min. 68: Manu Fuster.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Manu Fuster (min. 34), Sergio Barcia (78) y Enrique Clemente (90).

Incidencias: partido de la jornada 36 de Segunda División disputado en el Estadio de Gran Canaria, al que asistieron 16.128 espectadores (49,8 por ciento del aforo). Antes de comenzar el encuentro Jesé Rodríguez recibió una camiseta conmemorativa por sus 100 encuentros oficiales con la UD Las Palmas.