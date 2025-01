La emoción de Manolo Lama tras el primer gol de su hijo Manu: "La gente saludaba a mi mujer como a la reina Letizia"

El Granada rompió una racha de tres jornadas sin ganar para no descolgarse de los puestos cabeceros de la clasificación al superar este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 3-1 al Sporting de Gijón, que acumula ya siete jornadas sin vencer.

reacción de manolo lama

Minutos después de que acabara el encuentro, durante el programa de este domingo de Tiempo de Juego, Paco González quiso felicitar a su amigo y compañero Manolo en directo tras el tanto de su hijo.

Un Manolo Lama que bromeaba al comienzo por lo sucedido: "Es que realmente no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Porque tengo aproximadamente 100 llamadas y digo que algo ha debido ocurrir importante. Y digo que mi mujer me ha pedido el divorcio y se está celebrando. No sé qué ha pasado".

"No, no, no tenía el móvil apagado. Lo que pasa es que cuando uno está metido en un partido, yo hago Tiempo de Juego, me dedico al partido. No me dedico a tíos que no tienen ni oficio ni beneficio que se dedican a tocarme las pelotas durante un partido. No me interesa", añadió Lama.

Durante esa conversación, y preguntado por Paco González por su reacción tras el tanto, Lama señaló que "pues mira, te voy a decir la verdad. Es una escena emocionante. Cuando ha metido el gol, ahí la duda de si había entrado o no había entrado. La gente que estábamos delante de nosotros se ha empezado a dar la vuelta. Tengo que decir que mi mujer ha empezado a llorar. Y la gente saludaba a mi mujer como a la reina Letizia. Y mi mujer se ha puesto de pie y con la mano derecha, muy en plan monarca. Y yo creo que he recibido más ovación mi mujer cuando la han visto con los ojos llorosos y llorando que el niño metiendo el gol, sinceramente".

PETÓN

Se dio la circunstancia que en el momento del gol de Manu Lama se encontraba Petón para comentar el encuentro que comenzó a las 16:15h entre la Real Sociedad-Getafe. Un Petón que se deshizo en elogios hacia el defensa del Granada.

"Te digo una cosa. Manolo está en su papel de frivolón, como es él, pero… Manu Lama, os lo digo de verdad, yo… Que solo me dedico a Manu Lama en representación en el mundo del fútbol y no es representación, es padrinazgo. Todo lo que ha hecho Manu Lama, todo, desde que empezó en la academia, en la academia del Atleti, no en el fútbol base, ha sido ganado a pulmón, todo por él. Todo contra la dificultad, todo contra la adversidad. Es un jugador impresionante, un tío impresionante que tiene como lastre ser hijo de Manolo Lama. Esto es así. Es decir, que los apellidos pesan. Es un futbolista impresionante. Y lo que ha pasado hoy, que estaba seguro de que iba a suceder, de ahí, de otras cosas, la emoción, es el principio de una carrera que ya veréis dónde le lleva, seguro que a primera división si Dios le da salud", señaló.

"Vamos a disfrutar hoy de esto, de lo que ha pasado hoy, su debut en la Liga en segunda y a los ocho minutitos, para adentro", concluyó Paco González tras la llamada con Manolo.