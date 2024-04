Unicaja gana y defiende el liderato; Manresa, UCAM Murcia y Tenerife se asientan en playoff

Unicaja, 83 - Basket Zaragoza, 72

El Unicaja superó con solvencia al Casademont Zaragoza en el Martín Carpena (83-72) y seguirá siendo líder de la Liga Endesa una semana más, tras lograr su noveno triunfo en los últimos diez partidos.

El balance de los malagueños ya alcanza las 24 victorias y cinco derrotas, un triunfo de ventaja con respecto al Real Madrid, que aunque gane este domingo a Joventut Badalona e iguale los guarismos seguirá en segunda posición por el ‘basket average’ favorable al Unicaja.

Con dominio en el rebote y acierto en tiros de media y larga distancia, mediante un inspirado Nihad Djovic, el Unicaja ya empezó con un ritmo bastante superior al de Zaragoza, que tuvo que parar la sangría con 16-6 en el ecuador del primer cuarto.

Mientras el cuadro de Porfirio Fisac veía el aro diminuto, el Unicaja multiplicaba su confianza y agrandaba el marcador con cada vez más anotadores sumándose a la lista, como Kameron Taylor o Tyson Carter.

El Casademont necesitaba del talento de McFadden, pero su cero de tres en triples era el reflejo de la impotencia de los maños, que veían a su rival defender como fieras y flotar sobre la pista hasta ponerse a 20 puntos de distancia a 4:08 del descanso (37-17).

El torbellino cajista siguió a lo suyo para encargar cuanto antes la victoria número 24 del curso, por lo que no escatimó en esfuerzos antes de marchar a vestuarios. Un robo más triple de Djedovic sobre la bocina colocó el 49-28.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Poco logró cambiar el Zaragoza, que trataba de percutir por dentro ante buenas defensas de los interiores cajistas. Esa incapacidad de romper el muro, sumado a los malos porcentajes de tiro exterior, no ayudaron en absoluto a recortar distancias hasta los minutos finales.

Unicaja se adueñó del partido y se permitió aflojar en el último tramo. No importó que una de sus piezas fundamentales, Dylan Osetkowski, no estuviera por lesión. El equipo malagueño acostumbra a la fortaleza del grupo y no al brillo exclusivamente individual.

Obradoiro, 86 - Manresa, 94

El Baxi Manresa dio un paso de gigante hacia el playoff por el título con un sufrido triunfo en la pista del Monbus Obradoiro (86-94), guiado por la sensacional actuación de Brancou Badio (25 puntos y 28 créditos de valoración).

El equipo gallego se vio desbordado por el físico de su rival, que se adaptó mucho mejor a la permisividad arbitral. Ni la sensacional actuación de Jordan Howard le bastó al bloque de Moncho Fernández, víctima de sus numerosas pérdidas (16) y sus errores en los contraataques.

El propio Fernández apeló en la previa al hambre de su equipo para superar sus dudas. Para ello, rescató al base argentino Fernando Zurbriggen, fuera de la convocatoria en los últimos cinco partidos. La llegada del letón Janis Strelnieks le reservó un papel secundario. Pero su ímpetu y su entrega son innegociables, y por eso su técnico recurrió a él en la final de esta noche.

UCAM Murcia, 90 - Zunder Palencia, 77

El UCAM Murcia, con otro partido coral, logró con un 90-77 ante el Zunder Palencia un triunfo que es de récord pues supone el decimonoveno en 29 jornadas de la Liga Endesa, el tope en las 26 temporadas de la entidad en la máxima categoría nacional.

Esta victoria acerca a los de la capital del Segura, cuartos en la tabla, a las eliminatorias por el título mientras que el cuadro castellanoleonés se hunde como colista con sólo cinco triunfos obtenidos.



El equipo universitario, que sigue de dulce y esta semana también logró la clasificación para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA, no lo tuvo fácil pero impuso su mayor potencial ante un adversario combativo que, pese al buen hacer de jugadores como Keye Van der Vuurst, Anzejs Pasecniks y José Ortega "Chumi", fue siempre a remolque.

Lenovo Tenerife, 101 - Bilbao Basket, 84

El Lenovo Tenerife continúa postulándose con autoridad como cabeza de serie para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa firmando su quinta victoria consecutiva y rompiendo la racha de un Surne Bilbao Basket que buscó, en vano, apurar sus opciones de playoff en un choque que se le fue de las manos en la segunda parte (101-84).

El georgiano Giorgi Shermadini, con 25 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 7 mates y 43 de valoración, se convirtió en todo un tormento para el conjunto vizcaíno en la zona, dejando en el olvido los 15 puntos, 5 rebotes, 3 triples y 18 de valoración de su defensor en la pintura, el británico Sacha Killeya-Jones.