Huijsen se apunta a la Supercopa de España, para la que Mbappé todavía es duda

Dean Huijsen, ausente en el primer partido del Real Madrid en 2026 por una sobrecarga muscular, regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá estar presente en la Supercopa de España, en la que Xabi Alonso sufre las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold y mantiene la duda de Kylian Mbappé.

Tal como concretó Melchor Ruiz este lunes, Dani Carvajal también completo la sesión con el resto de grupo, al igual que el central internacional con la selección española.

Mbappé realizó sesión de trabajo en el interior, en el gimnasio, y no será hasta este mismo martes cuando se sepa si el delantero francés es finalmente o no de la partida de Xabi Alonso, para viajar hasta Arabia Saudí.

Mbappé inició en el gimnasio la recuperación del esguince de rodilla que sufre para el martes probarse y decidir si viaja a Yeda, y tanto Militao como Trent continuaron con sus procesos de recuperación, descartados ambos para la disputa de la Supercopa de España en la que el Real Madrid entra en escena el jueves, en su semifinal ante el Atlético de Madrid.

La preparará con todos los jugadores que tiene disponibles Xabi Alonso el martes, día de Reyes, con un último entrenamiento en la Ciudad Real Madrid desde las 11:00 horas. A la conclusión dará la lista de convocados, pendiente de la evolución de Mbappé, y la expedición volará rumbo a Arabia Saudí en busca del primer título de 2026.