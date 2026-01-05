La bronca de Xabi Alonso a Vinicius que captaron las cámaras de Dazn antes de ser sustituido frente al Betis: "¡Que no te pares y presiona!"

Xabi Alonso da instrucciones a Vinicius desde el banquillo durante el Real Madrid - Betis, como captaron las cámaras de Dazn

Se volvió a hablar de Vinicius tras el Real Madrid - Betis de este domingo. En el triunfo por 5-1 del equipo que entrena Xabi Alonso, Vinicius se llevó los pitos del público del Bernabéu, enfadados con el escaso rendimiento del futbolista brasileño.

Y pese a que Xabi Alonso, en la posterior rueda de prensa, lanzó un mensaje público de apoyo al jugador, las cámaras de Dazn captaron el momento de la bronca del técnico al brasileño minutos antes de ser sustituido.

Las cámaras de Super8 en DAZN revelaron la cara más exigente del entrenador tolosarra. En un tramo del partido donde el Real Madrid ya dominaba con claridad, Alonso no permitió que su estrella bajara las pulsaciones. Con gestos enérgicos y gritos constantes, el mensaje del técnico fue nítido: "¡Que no te pares y presiones!".

Alonso, consciente de que el equilibrio defensivo es innegociable en su esquema, recriminó a Vinicius varios momentos de pasividad tras pérdida de balón. El brasileño, que por momentos pareció frustrado y fue objeto de algunos pitos por parte de la grada, recibió de su técnico una lección de disciplina táctica en pleno directo.