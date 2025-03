La respuesta viral de Carlo Ancelotti tras felicitar a una periodista por el Día Internacional de la Mujer: "Y dicho esto"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano a las 16:15h en el Santiago Bernabéu.

calendario

Un Real Madrid que se encuentra en un tramo importante de la temporada, pero donde Ancelotti señaló que "estamos listos para pelear todos los partidos, en todas las competiciones, teniendo en cuenta el desgaste que hay. Estoy mucho más tranquilo para el partido de mañana, porque hemos tenido cinco días de descanso que antes del partido contra el Betis, cuando jugamos el miércoles por la noche, volvimos a Madrid a las tres de la mañana del jueves, a jugamos el sábado en Sevilla. Obviamente, a nivel físico y mental, te va a costar más. Tenemos que tener en cuenta también esto".

Además, destacó la buena situación del equipo. "Estamos muy cerca; no estamos en la situación ideal, pero estamos muy cerca de una final de la Copa del Rey, muy cerca del liderato en LaLiga y muy cerca de los cuartos de final de 'Champions'. No es la situación ideal, porque ideal sería ser líder en LaLiga, pero estamos muy cerca y listos para pelear", indicó.

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa previa al derbi ante el Rayo Vallecano.

jugadores

Durante la rueda de prensa, el italiano fue cuestionado por alguno de sus jugadores como Valverde, Rodrygo o Mbappé.

Sobre el protagonismo de Rodrygo en los últimos encuentros, afirmó que no hace "un balance cada día" de lo que hacen sus jugadores. "A veces Rodrygo destaca más, a veces es Vini, a veces es Bellingham, a veces es Mbappé. Quiero estar focalizado en el trabajo del equipo. Para mí es importante que todo el equipo trabaje bien a nivel defensivo o ofensivo. A veces hay más protagonismo de algunos comparándolo con los otros, pero no es tan importante. No hay envidia en el equipo; si Rodrygo destaca más, los otros están contentos. Esto es muy importante", subrayó.

EFE MADRID, 04/03/2025.- El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrygo, tras conseguir el primer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Sergio Pérez.

Respecto al uruguayo Fede Valverde, afirmó que está "disponible" y que es un jugador capaz de "correr y marcar la diferencia". "Llegó justo al partido contra el Atlético de Madrid. El partido salió bien, ha mejorado, está en una buena condición y puede jugar. Sé perfectamente dónde le gusta menos jugar, que es como extremo derecho, le gusta mucho jugar como pivote, como doble pivote o como interior, como lateral. En el futuro él va a ser uno de los mejores, ya lo es, porque es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo... Creo que su carrera es en el medio del campo, no como lateral".

Cordon Press Kylian Mbappé no tuvo su día este martes en el Bernabéu ante el Atlético de Madrid.

También habló de Mbappé tras su discreto encuentro ante el Atlético de Madrid: "Lo que vemos es que contra el Atlético no ha hecho lo que hizo contra el City: contra el City marcó tres y contra el Atlético no marcó. Creo que, a nivel general, lo está haciendo muy bien, estamos muy contentos con él. Tenemos que tener en cuenta, y también él lo tiene en cuenta, que no siempre está a su mejor nivel".

anécdota de la rueda de prensa

En un momento de la rueda de prensa, nuestra compañera Tati Mantovani, preguntó a Ancelotti sobre Rodrygo precisamente, y destacó la respuesta del italiano en este Día Internacional de la Mujer: "Quería felicitarte hoy es tu día, el día de todas las mujeres. Estamos encantados de felicitar este día tan importante para vosotros y también para nosotros que estamos cada día muy cerca de vosotros y dicho esto, no quiero hablar de Rodrygo porque lo he hecho muy bien para vosotros no hablamos de Rodrygo, Rodrygo lo está haciendo muy bien".

canales de whatsapp

