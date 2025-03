Ancelotti desvela la posición en la que menos le gusta jugar a Fede Valverde: "Lo sé perfectamente"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que aunque "no" están "en la situación ideal" esta temporada sí están "muy cerca" de ella, a solo tres puntos del liderato de LaLiga EA Sports y con la final de Copa del Rey y los cuartos de Liga de Campeones encarrilados con sus victorias en los partidos de ida, y espera que el equipo pueda volver "a la buena línea" ante el Rayo Vallecano después de "un bajón aislado" frente al Real Betis.

Además, destacó la buena situación del equipo. "Estamos muy cerca; no estamos en la situación ideal, pero estamos muy cerca de una final de la Copa del Rey, muy cerca del liderato en LaLiga y muy cerca de los cuartos de final de 'Champions'. No es la situación ideal, porque ideal sería ser líder en LaLiga, pero estamos muy cerca y listos para pelear", indicó.

900/Cordon Press Carlo Ancelotti, antes del comienzo del partido entre el Betis y el Real Madrid

En otro orden de cosas, el técnico italiano reconoció su decepción por la derrota ante el Real Betis. "Me decepcionó el partido en Sevilla, porque veía que el equipo estaba en un buen momento. No me esperaba este bajón, pero afortunadamente creo que ha sido un bajón aislado, porque después reaccionamos muy bien en el partido contra el Atlético. A veces, en una temporada tan exigente y en un momento tan exigente, no puede estar en todos los partidos al 100%. Me he decepcionado por esto, porque la dinámica era buena. Reaccionamos bien y ojalá podamos volver a la buena línea que tuvimos antes del partido contra el Betis", manifestó.

Sobre el protagonismo de Rodrygo en los últimos encuentros, afirmó que no hace "un balance cada día" de lo que hacen sus jugadores. "A veces Rodrygo destaca más, a veces es Vini, a veces es Bellingham, a veces es Mbappé. Quiero estar focalizado en el trabajo del equipo. Para mí es importante que todo el equipo trabaje bien a nivel defensivo o ofensivo. A veces hay más protagonismo de algunos comparándolo con los otros, pero no es tan importante. No hay envidia en el equipo; si Rodrygo destaca más, los otros están contentos. Esto es muy importante", subrayó.

EFE Rodrygo celebra el gol anotado ante el Atlético de Madrid

Por otra parte, Ancelotti restó importancia a la discreta actuación de Kylian Mbappé en el duelo de Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid. "Lo que vemos es que contra el Atlético no ha hecho lo que hizo contra el City: contra el City marcó tres y contra el Atlético no marcó. Creo que, a nivel general, lo está haciendo muy bien, estamos muy contentos con él. Tenemos que tener en cuenta, y también él lo tiene en cuenta, que no siempre está a su mejor nivel", aseguró.

"El partido contra el Atlético no ha sido su mejor versión, pero en una temporada tan exigente es bastante normal, sobre todo en un jugador de calidad. Los jugadores de calidad tienen más altibajos, es algo genético. Lo está haciendo muy bien. Si estamos en octavos de final de la 'Champions', es en gran parte gracias a él, porque marcó cuatro goles en la eliminatoria. Estamos todos contentos y va a aportar aún más en este final de temporada", continuó.

Cordon Press Fede Valverde está siendo uno de los mejores jugadores del Real Madrid esta temporada.

Respecto al uruguayo Fede Valverde, afirmó que está "disponible" y que es un jugador capaz de "correr y marcar la diferencia". "Llegó justo al partido contra el Atlético de Madrid. El partido salió bien, ha mejorado, está en una buena condición y puede jugar. Sé perfectamente dónde le gusta menos jugar, que es como extremo derecho, le gusta mucho jugar como pivote, como doble pivote o como interior, como lateral. En el futuro él va a ser uno de los mejores, ya lo es, porque es el mejor lateral del mundo, es el mejor medio del mundo... Creo que su carrera es en el medio del campo, no como lateral", advirtió.

También explicó que el croata Luka Modric "puede perfectamente jugar mañana y jugar también el miércoles". "No tiene problema de recuperación. Me sorprende, porque veo lo que hace todos los días, cómo se prepara el entrenamiento, cómo actúa el entrenamiento... Es un ejemplo que los jóvenes tienen que seguir", insistió.

EFE Modric celebra el primer gol del Real Madrid ante el Girona

Además, reconoció que Eduardo Camavinga "no ha tenido continuidad en esta temporada". "Ha tenido dos lesiones muy importantes, una en agosto, antes de la final de la Supercopa, y una en el partido contra el Liverpool, que le dejaron fuera prácticamente tres meses y medio. Ahí te cuesta más coger continuidad y volver al nivel habitual. Está poco a poco mejorando su nivel. En los últimos partidos ha sufrido un poco dolores de espalda que no le han permitido jugar a 100%, pero por la necesidad que tenía el equipo ha aguantado. Yo creo que antes del final de temporada volverá a su mejor versión", explicó.

Por último, Ancelotti felicitó a las periodistas y las mujeres en general por el Día Internacional de la Mujer, que coincide además con el cumpleaños del presidente madridista, Florentino Pérez. "He hablado con él, le he felicitado. Es un día importante para él, le he dicho 'disfruta de este día'. Lo que quiere es el bien de Real Madrid, que el equipo lo haga bien, no me pide nada de especial. Desde que llegué aquí lo que me pide que es ganar los partidos, ganar títulos. Ganar es el pequeño regalo que le podemos hacer mañana, ojalá podamos regalarle algo al final de la temporada", finalizó.