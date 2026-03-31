La respuesta de Cañizares a los que critican los partidos de selecciones por el riesgo de lesiones: "Cuando quieren vender un futbolista..."

El reciente parón de selecciones ha reavivado la clásica tensión entre los clubes y las federaciones. Los casos de Raphinha y Vinícius Jr. con la selección brasileña sirven como último ejemplo. Mientras el jugador del FC Barcelona ha regresado lesionado, lo del futbolista del Real Madrid quedó en un susto, pero evidencia la preocupación que viven los equipos durante estos periodos.

Santi Cañizares ha expresado su opinión en 'Tiempo de Juego' sobre este tema. El exportero ha criticado lo que considera una sobreactuación por parte de los clubes. "Parece que perder un jugador en la selección, pues, menudo drama", comentó Cañizares, señalando el contraste de actitudes.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Raphinha durante el amistoso que Brasil jugó contra Francia.

La doble moral con los traspasos

Cañizares ha profundizado en la hipocresía de los clubes, argumentando que sus quejas desaparecen cuando un jugador se revaloriza gracias a su papel en el combinado nacional. "Cuando quieren vender a un futbolista dice 'porque ha sido campeón de Europa, porque ha sido semifinalista del mundo'. Pero ahí los clubes no se quejan, cuando reciben esa transferencia, no se quejan. ", sentenció con rotundidad.

Ahí los clubes no se quejan, cuando reciben esa transferencia, no se quejan" Santi Cañizares

El exguardameta recordó ejemplos históricos de futbolistas que dispararon su cotización tras un gran torneo, generando traspasos millonarios. "¿Cuántos jugadores ahora van al mundial hacen un buen mundial y se venden porque hacen un buen mundial simplemente? Toda la vida, ¿no? Ha pasado", reflexionó, mencionando nombres como los de Hagi, Prosinecki o James Rodríguez como claros exponentes de esta dinámica.

EFE Vinicius, durante el Brasil-Francia

Raphinha y Vinícius, el último precedente

La actualidad ofrece pruebas claras para este debate. Raphinha sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el partido entre Brasil y Francia. El diagnóstico, confirmado tanto por la CBF como por el FC Barcelona, estima unas cinco semanas de baja, por lo que se perderá los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.

Por su parte, Vinícius Júnior también finalizó ese mismo encuentro con molestias musculares. Aunque las pruebas descartaron una lesión y ya ha vuelto a entrenar con el grupo, el delantero del Real Madrid no se ejercitó durante una sesión por precaución, mostrando la cautela con la que los clubes gestionan los compromisos internacionales de sus estrellas.