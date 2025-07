La resignación de Toni Freixa tras los problemas para ver el primer partido de pretemporada del Barça: "En diferido"

El Barcelona echó andar este domingo con el primer encuentro de pretemporada ante el Vissel Kobe.

Un partido que llegó tras toda la polémica con una gira por Japón que estuvo a punto de no celebrarse por problemas con el promotor de la misma. Finalmente se solucionaron, y el Barça viajó al país nipón, aunque con un día de retraso.

primer once con un detalle

La presencia como titular del meta Joan García, que además ha debutado con el dorsal número 1, fue la principal novedad del Barcelona en su primer amistoso de pretemporada. Ese dorsal 1 para el nuevo guardameta culé es un claro mensaje para el portero alemán Ter Stegen tras toda la polémica por su lesión y su posible salida del equipo blaugrana.

El once completo de Hansi Flick fue el siguiente: Joan García; Eric García, Cubarsí, Balde, Íñigo Martínez; Pedro, Gavi; Fermín; Lamine, Ferran y Raphinha.

EFE Lamine Yamal, durante el encuentro amistoso ante el Vissel Kobe

El otro fichaje estrella del Barcelona, el inglés Marcus Rashford, comenzó el encuentro desde el banquillo. Un Rahsford, que como ya se sabía, lucirá el 14 en esta primera temporada suya en el conjunto blaugrana.

EFE Marcus Rashford, antes del partido entre el Vissel Kobe y el Barcelona

problemas para ver el partido

Numerosos aficionados culés han mostrado su enfado a lo largo de la mañana de este domingo por las dificultades para ver el choque del Barça.

El Barça confirmaba a primera hora del domingo que se podía seguir el choque a través de Culers Premium. Esta nueva plataforma dio fallos y no funcionaba, así que mucho no podían verlo. Si eras socio te mandaban un código para verlo gratis, si no eras Premium, había que pagar. Muchos seguidores confirmaron que podían ver el partido a través del canal de Youtube pagando 9.99 euros.

"¿Para qué pagué si siempre es lo mismo, nada funciona?", decía un seguidor a través de las redes sociales. Otro apuntaba: "Total, que pago para al final tener que verlo pirata".

Uno de los que ha tenido problemas para ver al nuevo Barça fue Toni Freixa. Un Freixa que no ocultó su resignación por no poder ver el partido a través de las redes sociales: "Pues ya veremos el partido en diferido".

Tal y como ha confirmado nuestro compañero Víctor Navarro desde Japón, el club dará explicaciones de forma oficial a lo largo del día.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).