David Ferrer explica la baja de Alcaraz en la Davis: "Fue un día duro porque no va a estar con nosotros, pero hoy yo vuelvo a ver la luz"

Carlos Alcaraz ha confirmado este martes su baja para la fase final de la Copa Davis que se disputa en Bolonia. El propio tenista lo ha comunicado a través de sus redes sociales, después de que ya lo adelantara nuestro compañero Ángel García anoche en El Partidazo de COPE.

"Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", escribió el número 1 del tenis mundial.

El capitán del equipo español, David Ferrer, ha dado más detalles sobre la situación en una rueda de prensa, en respuesta a una pregunta del enviado especial de COPE a la Copa Davis, Ángel García, quien precisamente adelantó la noticia de la baja en El Partidazo de COPE. Ferrer ha contextualizado la decisión y el estado anímico del equipo tras conocer la ausencia de su número uno.

Un edema arrastrado desde Turín

Ferrer ha explicado el origen de la lesión del murciano. "Carlos tenía un edema, ya venía arrastrando el problema en Turín, y jugando la final, pues se resintió", ha detallado. Tras su llegada a la concentración, los servicios médicos actuaron de inmediato. "Vinieron ayer y, bueno, hicieron una resonancia", ha confirmado el capitán.

X - ALCARAZ Carlos Alcaraz, en un partido de la Copa Davis

La decisión final se ha tomado tras un consenso entre todas las partes implicadas. Según ha relatado Ferrer, "hablando tanto con su equipo médico como con nuestro equipo médico, Ángel Cotorro, pues, bueno, corría muchísimo riesgo, ¿no?". Ante este escenario, la prioridad ha sido la salud del jugador. "Y al final, pues, bueno, en este caso, el tema médico manda", ha sentenciado Ferrer, dejando claro que la decisión era ineludible.

Un golpe duro, pero con optimismo

La ausencia de Alcaraz es un revés importante para el equipo español. "Es una pena, por supuesto, para el equipo. Tener al número uno del mundo, claro que nos resentimos, lo sabemos", ha admitido el capitán. Sin embargo, Ferrer también ha querido poner en valor el camino recorrido: "Si estamos aquí, oye, al final estamos en las Finales gracias a todos ellos, ¿no? Y eso sí que lo quiero resaltar".

A pesar del contratiempo, Ferrer se ha mostrado optimista de cara a la competición. "Aceptamos que no tenemos a Carlos. Ayer fue un día duro porque no va a estar con nosotros, pero hoy yo vuelvo a ver la luz, la verdad", ha confesado. El capitán ha cerrado su intervención con un mensaje de moral para el resto del equipo: "Tengo fe, tengo confianza en que podemos hacer buenas cosas esta semana. Iban a competir y vamos a tener nuestras opciones".