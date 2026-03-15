Reparto de puntos para dejar a Granada y Andorra lejos del descenso

El Andorra empezó mejor el partido, controlando el juego a partir de la posesión, y tuvo que evitar el gol visitante Luca Zidane con tres buenas paradas ante Gael Alonso, Diego Alende y José Cerdá.

Mejoró el Granada con el paso de los minutos y el meta guineano hizo un paradón ante Jesús Owono en un mano a mano, aunque en el saque de esquina posterior no pudo evitar el gol del propio José Arnaiz al desviar su envenenado remate Imanol García.

El 1-0 llegó justo en el ecuador del primer tiempo, pero el Andorra empató sólo cinco minutos después con un gran remate de Imanol para desquitarse de la acción anterior.

En el tramo final del acto inicial pudieron marcar los locales José Arnaiz y Baila Diallo, mientras que en el primer tramo de una igualada segunda mitad volvieron a perdonar un activo José Arnaiz e Izan González.

El equilibrio se mantuvo hasta el final con escasez de ocasiones de gol, aunque en los instantes finales Owono evitó la derrota visitante con dos paradones a sendos remates de Jorge Pascual y Pablo Sáenz, y ya en el añadido la colegiada Marta Huerta anuló un gol al Andorra por falta previa.

ficha del partido

Granada: Luca Zidane; Álex Sola, Diaby (Oscar, m.60), Manu Lama, Loic Williams, Diallo (Rodelas, m.60); Sergio Ruiz (Hormigo, m.81), Manu Trigueros (Pablo Sáenz, m.60), Izan; Baba (Pascual, m.68) y José Arnaiz.

Andorra: Owono; Carrique (Marc, m.88), Diego Alende, Gael Alonso, Imanol; Sergio Molina (Yeray, m.65), Marc Domenech, Villahermosa (Petxarroman, m.88); Minsu (Alvaro, m.65), Cerdá (Olabarrieta, m.73) y Lautaro.

Goles: 1-0, (m.22) José Arnaiz. 1-1, (m.27) Imanol.

Árbitro: Marta Huerta (C. Canario). Mostró cartulina amarilla a los locales Manu Lama (m.31), Sergio Ruiz (m.42), José Arnaiz (m.78) y Pascual (m.87), y a los visitantes Villahermosa (m.49), Sergio Molina (m.61) y Gael Alonso (m.87).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 14.645 espectadores, según cifra oficial.