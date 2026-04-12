La reflexión de Paco González sobre los 'valors' del Barça tras la polémica en el derbi: "Jamás les vi sacar pecho de esta manera"

El derbi catalán entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol sigue generando controversia horas después de su conclusión. La tensión vivida en el césped se trasladó a las redes sociales con un polémico mensaje de Lamine Yamal, lo que ha llevado a Paco González a reflexionar sobre el cambio de actitud en el club azulgrana en comparación con épocas pasadas.

Tensión sobre el césped

Tras el pitido final, varios jugadores del Espanyol mostraron su enfado con la actitud de algunos rivales. Aunque inicialmente se apuntó a Gavi por un encontronazo con Pere Milla, el capitán perico Pol Lozano señaló directamente a Fermín López en la zona mixta. "Siempre es el mismo, no sabe ganar", declaró Lozano, afeando la falta de respeto de su adversario. Las quejas de Lozano se sustentan en unas imágenes donde se ve a Fermín participando activamente en los cánticos de la grada contra el Espanyol, un gesto que el jugador blanquiazul consideró una falta de respeto hacia los compañeros de profesión.

El 'recado' de Lamine Yamal

La polémica siguió con una publicación de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram. Junto a varias fotos del partido, el joven extremo escribió la frase: "Barcelona es azulgrana, toca tragar, como siempre". Este mensaje ha sido interpretado como una provocación directa al equipo y a la afición rival.

El comentario de Yamal ha provocado la reacción de Paco González, que en 'Tiempo de Juego', ha recordado a leyendas del Barça como Andrés Iniesta o Carles Puyol. Se ha destacado cómo ambos, a pesar de su extenso palmarés, siempre mostraron un gran respeto por sus rivales, poniendo en duda dónde han quedado los famosos 'valors', 'humildad' y 'respeto' que caracterizaban al club azulgrana

Quique Iglesias ha añadido contexto a la situación, recordando que el propio entrenador del Espanyol, Manolo González, usó la expresión "hay que tragar" en rueda de prensa, por lo que Yamal no fue original. Además, ha señalado que estas reacciones pueden ser una "venganza" por episodios pasados cuando el Barça no pudo celebrar sus títulos de LaLiga en Cornellá. También ha evocado el memorable homenaje de Iniesta a Dani Jarque como el máximo ejemplo de señorío: "En el gol más importante de la historia de España recordó a un jugador del Espanyol"

EFE Iniesta recordó a Dani Jarque en el gol que le dio a España el Mundial 2010.

El Posible pasado perico de Yamal

La controversia es aún mayor si se tiene en cuenta el pasado del propio Lamine Yamal. Según se ha desvelado, el jugador estuvo a un paso de fichar por el RCD Espanyol en su etapa de formación. El club blanquiazul tenía un acuerdo con sus padres para incorporarlo desde su equipo en Rocafonda (Mataró), pero una llamada de última hora al Barça frustró la operación, llevándose al joven talento a La Masia.

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