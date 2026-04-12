De los cánticos de los jugadores del Barça, al mensaje envenenado de Lamine Yamal dedicado al Espanyol: "Toca tragar, como siempre"

El Barcelona dio un paso de gigante hacia el título liguero al golear en el derbi al Espanyol por 4-1 . Se puso de cara el choque para los blaugranas gracias a un doblete de Ferran en la primera mitad, sin embargo, Pol Lozano acortó distancias en la segunda parte, y cuando parecía que los de Hansi Flick iban a sufrir hasta el final, un gol de Lamine Yamal y otro de Rashford acabaron por poner el 4-1 definitivo que hace que el Barça aumente su ventaja sobre el Real Madrid a nueve puntos.

celebración de los jugadores del barça

A la conclusión del partido, los jugadores del Barcelona celebraron el triunfo con un cántico dedicado al rival y que se puede ver en el vídeo compartido por DAZN.

"Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, te tiramos Sarriá y luego te echamos de nuestra ciudad, luego bajaste de división para poder ser campeón. Rezaremos por tu desaparición", dice el cántico que los jugadores entonaron junto a aficionados.

mensaje de lamine yamal

El joven jugador internacional español Lamine Yamal se acordó también del Espanyol en redes sociales. A través de una publicación en redes sociales, Lamine escribió lo siguiente: "Barcelona es 💙❤️!! Toca tragar, como siempre"

quejas desde el espanyol

Por parte del Espanyol, tanto Pol Lozano, como el técnico Manolo González se han mostrado contrarios al comportamiento de los jugadores del Barcelona.

"Cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está, ¿no? No hay nada más que añadir", reconoció el jugador perico también en DAZN.

Manolo González ironizó en la rueda de prensa postpartido al señalar que "pasa lo de siempre, que aquí cuando ganamos todos somos pistoleros, ¿no? No hay más. En el 85' estábamos más cerca del Cementerio de Les Corts que del Camp Nou y en el 87' pues somos todos más valientes que que la h*****".